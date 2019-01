Sagosen får gjennomgå av danske medier etter stjerneduellen

Danske BT skriver at «Mikkel Hansen til tider så ustoppelig ut og fikk klubbkameraten fra Paris Saint-Germain, Sander Sagosen, til å se ut som alt annet enn verdens beste».

Avisen følger deretter opp med ytterligere stikk til Sagosen i sin børssetting. Der får Mikkel Hansen karakter ni av ti og er kåret til banens desidert beste. I teksten står det følgende:

«Skal vi måle, Sander? Det var Hansens beskjed til Sagosen, som muligens møtte opp til kampen som verdens beste, men ble sendt ut av Boxen som nummer to. Det er ingen over Mikkel Hansen».

Svært skuffet Sagosen

For Sagosen fikk det aldri til i møtet med hjemmeyndlingene i Boxen-arenaen i Herning i Danmark. Norge ble feid av banen med 30-26. Et full fortjent tap. Til NRK sa en skuffet 23-åring at kampen var tung og kjip. Han la til at han hadde gledet seg til kampen i et halvt år og det at han ikke klarte å levere bedre skuffet ham stort.

TAKK FOR KAMPEN, KOMPIS! Sander Sagosen gir Mikkel Hansen en klem etter Norges 30-26-tapet torsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

For et bilde på den norske nedturen ble naturligvis Sagosens tunge dag. Kåret til verdens beste håndballspiller av Handballplanet før jul, men i en av de største VM-kampene for Norge så langt kom han til kort mot klubbkamerat Hansen.

Sagosen hadde på forhånd varslet at Hansen skulle «få juling» i kampen. Slik ble det aldri. Danskenes stjerne nettet istedet 14 ganger. Sagosen scoret ikke de første 45 minuttene, men sørget for fire trøstemål det siste kvarteret.

«En skygge»

Berlingske Tidende var naturligvis også opptatt av duellen mellom de to stjernene. De skriver at det før oppgjøret var lagt opp til en «kamp i kampen mellom de to og at den duellen vant Hansen med flere lengder». I sitt referat skriver de også at «Sagosen var en skygge av seg selv».

DANSKENES STORE STJERNE: Mikkel Hansen, her etter nok et mål mot Norge torsdag. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Mikkel Hansen innledet med å svare «nei, jeg er her for å vinne», da han av NRK fikk spørsmål om han synes synd på sin norske klubbkamerat.

– Han er en god venn og i neste kamp skal jeg nok se han spiller opp til det nivå han har. Han er en dyktig spiller, så neste gang kommer han nok til å gå på banen for å vise at han

er bedre enn det han leverte i dag, sa Hansen.

Mener Berge tapte taktisk

Heller ikke i Ekstra Bladet spares det på kruttet. Journalist Jan Kjeldtoft melder at «hvis Sagosen er verdens beste, hva er Mikkel Hansen da?».

NORGE-TRENER: Christian Berge ser at hans gutter slet med danskene både i angrep og forsvar torsdag. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Kollega Jan Jensen i samme avis var mer opptatt av den taktiske duellen mellom Danmark og Norges trenere. Han mener Nikolaj Jacobsen vant det slaget enkelt foran Christian Berge.

«Den danske landslagstreneren var hele tiden ett skritt foran i tanke og handling. Respekt for at han holdt hodet kaldt da Norge nærmet seg de siste ti minuttene. Her valgte han å spille syv mot seks. Det var ikke knirkefritt, men det var dog de straffekast de fikk og scoringene som sementerte seieren», skriver han i en kommentar.

PS: Etter torsdagens tap ble Norge gruppetoer, og tar med seg to poeng inn i hovedrunden. Søndag venter Egypt klokken 20.30, mandag er det Sverige som står for tur klokken 18.00, før Norge avslutter mot Ungarn onsdag klokken 18.00. De to beste lagene fra hovedrunden går til semifinale.