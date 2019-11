Sævik klar for kvartfinale

Karina Sævik og PSG er klar for kvartfinalen i meisterligaen etter 3–1 siger over islandske Breidablik. Sævik spelte heile kampen. Laget hadde eit godt utgangspunkt, da dei slo laget 4–0 på Island for to veker sidan.