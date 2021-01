Sæverås reddet Norge mot Island – flere vil ikke se kampen som avgjør VM-skjebnen

Det ble seier for Norge over Island i en kamp preget av mange mål, keeperredninger og utvisninger.

– Vi ønsker å spille god håndball og ta steg videre. Angrepsmessig er det veldig bra, men vi sliter med deres venstreback. Det er mange gode prestasjoner, og det er det vi fikk gjort, så får vi se, sier Christian Berge til TV3.

For to poeng til tross, Norge må uansett håpe på hjelp fra Frankrike mot Portugal i siste kamp i hovedrunden. Fransk poeng vil sende håndballgutta til kvartfinalen.

Det vil også portugisisk seier med sju mål, så fremt de ikke scorer flere enn 32. Det norske laget har nå åtte poeng, like mange som franskmennene.

– Det er en forferdelig følelse og skulle vente i to og en halv time på et sluttresultat, innrømmer Sander Sagosen til TV3.

Frankrike er derimot videre også med så mye som seksmålstap.

– Jeg tror ikke Frankrike vil møte et spansk lag, som jeg tror vinner den andre gruppa. Så jeg vil tro de gjør det kan i hvert fall, sier NRKs ekspert Håvard Tvedten.

– Hjelpeløs situasjon

Etter intervjuer, korona- og dopingtester, venter en busstur på rundt en time tilbake til spillerhotellet. Men det er ikke så mange som planlegger å se kampen som avgjør Norges skjebne.

– Jeg tror det blir film eller ett eller annet sammen med Børge (Lund). De verste situasjonene jeg sitter i er når jeg ikke har noen påvirkningskraft i det hele tatt, men bare vente, sier Berge på det digitale pressetreffet før oppgjøret.

NERVER: Trener Christian Berge fikk se to laget som scoret mye da Norge møtte Island. Foto: Petr David Josek / POOL

Sagosen foretrekker å spille playstation fremfor å sitte med nervene i høyspenn foran TV-en.

– Vi får jo med oss resultatene, og hvis det er jevnt så setter vi det sikkert på. Det er en ganske hjelpeløs situasjon å stå i, der man har en stor drøm om å få hjelp, forteller han.

Hvem som venter i en kvartfinale avgjøres når Spania og Ungarn skal gjøre opp om seieren i hovedrunde gruppe én mandag kveld.

– Det er jo ikke basket

Kampen mot Island var av større betydning for Norge enn herrene fra Sagaøya. Deres VM-håp var allerede ute, men de bet likevel godt ifra seg.

RÅ SKUDDARM: Gøran Johannessen var giftig foran mål, med fem scoringer. Han ble kåret til banens beste. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Håndballekspertene stilte derimot spørsmål ved flere av utvisningene til begge lag. På kampens første 22 minutter hadde dommerne holdt opp to fingre hele åtte ganger.

– Skal man få to minutter for alt? Det er jo ikke basket dette. Det er håndball, kommenterte NRKs ekspert Håvard Tvedten.

– Det er en voldsomt streng linje, understrekte TV3-ekspert Kristian Kjelling.

– Det blir litt urytmisk når man spiller undertall og overtall sånn, så det preger kampen litt, men det er likt for begge lag og skal ikke gjøre noe med vårt spill, sa trener Børge Lund til TV3.

Selv om Norge var tre foran, så mistet de ledelsen til pause. Det stod hele 18–18.

Mistet kontrollen

Den andre omgangen startet nærmest med at Zeljko Tomac på Norges benk fikk et gult kort. Uten at noen så ut til å forstå hvorfor. Tomac har et trener-A-kort rundt halsen, som gjør at Berge slipper en eventuell henvisning til tribunen.

I mål reddet Kristian Sæverås, som kom inn etter hvilen, omtrent alt som kom hans vei. Spesielt på straffer så var han sterk.

– Det var bra med noen avgjørende redninger og en god start. Nå får vi se hva som skjer senere i kveld, sier keeperen til NTB.

Norges ledelse økte til fem, men Island slo igjen tilbake – og var plutselig bare ett mål bak.

TØFFE TAK: Sander Sagosen var nok en gang involvert i mye av det Norge gjorde. Foto: PETR DAVID JOSEK / AFP

Dommeravgjørelsene fortsatte også å forvirre, og Ellidi Vidarsson dro på seg sin tredje tominutter og dermed rødt kort.

– De viser virkelig ut over en lav sko her, uttalte Kjelling.

De norske spillerne klarte å holde hodet kaldt, og Sæverås dro frem flere matchvinner-redninger. Da vant også Norge kampen. Og det siste som skjedde var at Norge fikk en ny utvisning. Kampens 16. totalt.

– Det er helt greit. Vi vinner og da er det ikke noe vi tenker så mye over, sier Christian O'Sullivan om dommerne til TV3.