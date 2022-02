Utfor utsettes ytterligere

Juryen har bestemt seg for å utsette dagens utfor for herrer på grunn av sterk vind.

Det rapporteres på Discovery at det blåser 14 m/s på toppen av bakken, til tross for at det er ganske vindstille i bunnen.

Den skulle i utgangspunktet startet klokken 04.00, men det blir tatt ny vurdering klokken 05.00. Da kan det starte tidligst 06.00.

Det er Aleksander Aamodt Kilde, Kjetil Jansrud og Adrian Smiseth Sejersted som stiller med norsk flagg på brystet i utfor.