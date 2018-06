Sables ned av spillere og eksperter: – Du merker at han ikke har kontroll

Messi har vært en skygge av seg selv i mesterskapet og landslagssjef Jorge Sampaoli har tilsynelatende mistet tilliten i spillergruppa.

Det lover ikke bra for Argentina før kveldens kamp mot Nigeria.

– Jeg har mistet all tro jeg hadde på dem, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Det argentinske mannskapet står med ett poeng og er tabelljumbo i gruppe D, og et presset Argentina må slå Nigeria tirsdag for å avansere fra gruppespillet etter at laget tapte 0-3 for Kroatia i forrige kamp.

For øvrig de styggeste sifrene Argentina har opplevd i et gruppespill i VM siden 1958.

– Det er en slags desperasjon over lederstilen hans akkurat nå, sier Torp om Sampaoli.

– Du merker at han ikke har kontroll når han ikke får spillerne sine til å løpe mer enn de gjør. Det er for meg et lederproblem, sier NRKs ekspert og viser til Kroatia-kampen.

– Det er ingen vei tilbake for ham, det ser jeg ikke for meg.

– Mest sannsynlig ferdig

Ifølge argentinske aviser er stemningen i det argentinske laget så dårlig at det de siste dagene har brygget opp til et spilleropprør mot landslagssjef Jorge Sampaoli. Angivelig ledet an av Javier Mascherano.

Enkelte av spillerne skal også ha ønsket ham fjernet før den viktige kampen tirsdag kveld.

Selv om både Argentinas fotballpresident Claudio Tapia og Mascherano har tilbakevist påstandene, tror NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp at Sampaoli er ferdig som landslagssjef uansett utfall av Nigeria-kampen.

– Det er et enkelt svar. Han er nok mest sannsynlig ferdig etter VM uansett. Det har vært så fryktelig svakt det de har levert i kvalifiseringen og i VM så langt, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

– Selv om de skulle vinne VM, så er folk fortsatt ikke fornøyd, legger han til.

Sampaoli stresset på sidelinjen Du trenger javascript for å se video.

– Har vart en stund

Sampaoli tok over som Argentinas landslagssjef i 2017 og har altså ikke fått lang tid på seg i jobben før VM i Russland.

Argentineren var landslagssjef for Chile i årene 2012 til 2016 og trener i spanske Sevilla før han tok over ansvaret for Messi og resten av laget. Hovedoppgaven hans ble å føre et skakkjørt Argentina til VM.

Laget var nummer fem i den søramerikanske VM-kvalifiseringen da Sampaoli tok over, noe som ikke kvalifiserte til VM-billett. Til slutt karret Argentina seg så vidt videre etter en fantastisk kamp av Messi mot Ecuador.

Spørsmålet er om Sampaoli var rett mann, eller hadde nok tid, til å gjøre noe med det argentinske mannskapet.

– Jeg tror ikke at han har mistet garderoben nå før mesterskapet. Dette tror jeg har vart en stund, sier Torp og peker på den vanskelige VM-kvalifiseringen.

PÅ TRENING: Lionel Messi og Jorge Sampaoli. Foto: Albert Gea / Reuters

– Et lag som ikke fungerer

Ikke engang Messi hadde troen på sitt eget lag før VM:

– I år er vi ikke favoritter. Spania, Brasil, Tyskland og Frankrike er foran oss, sa han i et intervju med Fox Sports.

Under mesterskapet har treneren fått massiv kritikk fra flere hold, blant annet fra en erfaren trener som Fabio Capello

– Jeg synes Messi er en bedre spiller enn Ronaldo, men dette argentinske laget hjelper ham ikke, sier Capello, ifølge Football Italia.

– Det mest naive og romantiske jeg har sett, kommenterte NRKs VM-ekspert Egil Olsen etter kampen mot Island.

Torp mener landslagssjefen har sviktet i å sette sammen et lag som fungerer.

– Det handler om å kunne sette sammen et lag som fungerer, ikke endre formasjoner fra kamp til kamp eller teste spillere i alle mulige formasjoner. For meg er det helt fjernt hvor mye de har byttet og prøvd å finne noe som kan fungere, sier Torp.

– De spiller veldig statisk fotball med veldig lite bevegelse. Jeg sliter veldig med å skjønne hva de prøver på, innvender han.

Og før kampen mot Nigeria varsles det endringer på nytt. Ifølge rapporter mandag kveld skal han ha gått med på å bytte formasjon mot Nigeria på oppfordring fra spillerne. 4-2-3-1 byttes ut med 4-3-3.

NRK-EKSPERT: Carl-Erik Torp. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Lite forutsigbart

Greier ikke Argentina å mobilisere mot Nigeria, er VM altså over allerede i gruppespillet for den stolte fotballnasjonen.

Da blir det i så fall reprise av fiaskoen i 2002. Sist gang Argentina ikke kom seg videre fra gruppespillet.

Da var også Argentina i samme gruppe som Nigeria. Den gang vant de 1-0 over det afrikanske laget, men ble siden slått av England mens de spilte uavgjort mot Sverige (1-1).

– Det er noen spillere der og et land og et lag som jeg har et godt forhold til. Så jeg håper virkelig at de greier å snu dette, men jeg har ikke troa på det, innrømmer NRKs fotballekspert, og legger til:

– I Argentina har de også et lederproblem som går helt opp til fotballforbundet, det er mye støy og inkonsekvente holdninger til mer eller mindre alt. Det er så lite forutsigbart, sier Torp.

Der får han støtte fra selveste Diego Maradona, som også har vært en skarp kritiker av Sampaoli.

– Det er en skyldig part, og det er presidenten i Argentinas fotballforbund. Alle bare aksepterte det da Sampaoli kom inn med datamaskiner, droner og 14 assistenter. Jeg synes det er fullstendig mangel på autoritet fra Tapias side, sa fotballikonet nylig.

Sampaoli, som opplevde å bli spyttet på av skuffede argentinere etter Kroatia-kampen, har stort sett holdt en lav profil når det gjelder kritikken mot ham.

BLE SPYTTET PÅ: Skuffede supportere spyttet på Sampaoli etter Kroatia-kampen. Foto: Ivan Alvarado / Reuters

– Vanskelige dager

Mandag lettet han imidlertid litt på sløret.

– Jeg bryr meg ikke om det som skjer i den virtuelle verden. Jeg gjør alt jeg kan for å ikke la dem påvirke meg, og jeg konsumerer ikke falske nyheter, sa han.

– I Argentina er fotball stor lidenskap. Derfor er det mange kommentarer og historier. Noen av dem er sanne, andre halvsanne og noen ren løgn, tilføyde han.

En innrømmelse kom landslagssjefen samtidig med:

– Det har vært vanskelige dager etter tapet for Kroatia.

– Men jeg er overbevist om at vi vil skrive et nytt kapittel i landslagets historiebøker.

Nigeria - Argentina begynner kl. 20. Kampen sendes på TV 2 Sportskanalen. Du kan også høre den på radio, NRK Sport, og følge den på NRK.no.