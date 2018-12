Så varmt i EM-hallen at klisteret «smelter»

Bare noen minutter ut i den første kampen mot Tyskland påpekte NRKs ekspertkommentator Kenneth Gabrielsen at det virket som enkelte av de norske spillerne hadde problemer med å få skikkelig grep på ballen.

– Jeg synes det var vanskelig å håndtere den ballen i starten, og jeg synes det var flere som sleit med å treffe mål der, sier Vipers-spiller Linn Jørum Sulland.

KLISTERTRØBBEL: Dette klisteret bruker Norge under EM. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Også TV3s kommentatorduo har snakket om at temperaturen gir utfordringer med klisteret alle spillerne er avhengig av å ha på fingrene i kamp.

For det er både varmt og fuktig inne i Brest Arena. Det betyr naturlig nok at spillerne svetter mer enn vanlig, i tillegg til at varmt klister blir glattere i seg selv.

– Når ballen får litt svetteflekker på seg blir den veldig glatt akkurat der, forklarer Stine Bredal Oftedal, og nevner at ballen nok har gått utover sidelinjen en gang eller to på grunn av nettopp dette.

– Man får ofte et slags lag utenpå fingrene når man svetter og har klister på, sier Vilde Ingstad og viser med hendene.

Boksen står i is

Klisteret står nå i en boks med is ved siden av benken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

De norske håndballkvinnene understreker at de ikke vil bruke dette som noen som helst unnskyldning for at det ble tap for Tyskland, og mener det stort sett har gått greit, men de forteller at laget har tatt ekstra hensyn til utfordringen.

– Det kan skape en liten usikkerhet hvis man ikke føler man har godt grep om ballen, så man må finne noen løsninger, forteller Kari Brattset.

Og mot Tsjekkia hadde det norske laget derfor klisteret i en boks med is, slik at det holdt seg kaldt. I tillegg fikk de godkjent å bytte ball en gang underveis i kampen.

– Det hjalp faktisk ganske mye, så man kan vel si at vi lærer underveis, sier Veronica Kristiansen og smiler.

– De spiller 60 kamper i året, så man må bare tilpasse seg situasjonen. Dette er likt for alle, poengterer trener Mats Olsson.

GODT GREP: Stine Bredal Oftedal under møtet med Tsjekkia, Foto: FRED TANNEAU / AFP

Må vinne med mer enn fire

Onsdag møter Norge Romania i den siste gruppespillskampen i EM. Romania har vunnet begge sine kamper, og står med fire poeng. Skal Norge ha noen mulighet til å vinne gruppa, må de vinne med mer enn fire mål. For hvis Tyskland slår Tsjekkia, blir tre lag stående med fire poeng – og målforskjellen blir tellende.

Norge går videre til mellomrunden også med tap, men får da ikke med seg poeng.

– Det er veldig viktig ikke å bli nummer tre i gruppa. Det lønner seg som regel å være nummer én, og det er det vi ønsker, sier kaptein Oftedal.

Hør Norge–Romania på NRK Sport klokka 21.00. Og Tyskland–Tsjekkia klokka 18.00.

Hør også NRKs håndball-podkast «Timeout» her: