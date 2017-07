Så mye koster det å hente Diego Forlán til Sandefjord

Diego Forlán vil spille for Sandefjord, og Sandefjord ønsker å hente Diego Forlán, men klubben trenger millioner for å sikre seg stjernespissen. I sin forrige klubb tjente angrepsspilleren én million dollar, rundt åtte millioner kroner. For å bli Sandefjord-spiller må han ned i lønn.

NRK kjenner til at lønningskostnaden ligger rundt fem millioner.

– Det er rundt der vi må regne med. Forlán har sin pris, sier daglig leder i Sandefjord Fotball Per Kjetil Berg.

DAGLIG LEDER: Per Ketil Berg i Sandefjord Fotball. Foto: Per Onsheim / NRK

Onsdag var det styremøte i klubben, og der ble Forlán-overgangen diskutert.

– Det var naturlig å diskutere det der. Det har vært mye snakk og påtrykk fra folk som synes det er stas, sier Berg.

Konklusjonen etter styremøtet er at Sandefjord trenger hjelp for å få overgangen i orden.

– Det handler om å få nok penger på plass, sier Berg.

Kommer ikke på ferie

Det var Terje Liverød som tok initiativ til å få Forlán til Vestfold. De to er gode venner, og har snakket mye sammen de siste dagene.

– Han sier at Norge er et vakkert land, og at han kommer hit for å spille fotball, ikke for å dra på ferie, forteller Liverød til NRK.

FORLÁN-VENN: Terje Liverød tok initiativet for å få uruguayaneren til Vestfold. Foto: Per Onsheim / NRK

De siste dagene har Liverøds telefoner gått varme. Interessen rundt Forlán har blusset opp etter at han ble linket til Sandefjord. Flere klubber er på banen, blant annet i India, der han spilte i fjor. Liverød hevder at Forlán er villig til å gå ned i lønn for å spille i Sandefjord.

Til Sandefjord neste uke?

Neste torsdag starter Sandefjord Fotball opp treningen etter fotballferien, Da kan Forlán være på plass.

– Hvis vi er enige, er han på plass da, sier Berg

Men klubben må gjøre et par undersøkelser, og har et par dager på seg før en avgjørelse må tas. Til helgen er det klart om Forlán blir Sandefjord-spiller eller ikke.

– Han er 38 år, og vi må finne ut om han er like sulten og rå, sier Berg.

– Han vil løfte laget, mener Liverød.

NRKs ekspert ikke overbevist

Tom Nordlie er skeptisk.

– Han har seks måneder uten kamptrening, og spilte sist i India. Hvis det er meningen at han skal spille i høst og styrker laget er de tmye som skal på plass. Jeg er meget skeptisk til den typen ressursnruk, selv om han er en verdensstjerne.

– Det er noe med fysikk og alder, og han er ikke akkurat på vei oppover, sier Nordlie.