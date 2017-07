Så mange millioner står på spill for RBK

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det betyr mye. Men det betyr mye mer for Tove (Dyrhaug, daglig leder) enn for oss. Vi tenker mest på erfaringen og å spille flere kamper på slike arenaer, smiler RBK-trener Kåre Ingebrigtsen og peker opp mot mektige Celtic Park.

KLAR: Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen. Foto: OLE MARTIN WOLD, Ole Martin Wold / NTB scanpix

Treneren står overfor sin hittil tøffeste utfordring når de suverene skotske mesterne venter i 3. kvalifiseringsrunde i mesterligaen.

Vinneren avanserer til playoff om mesterligaspill (hvor taperen går direkte til europaligaen), mens taperen skal ut i europaligaplayoff.

– Helt annen status

Rosenborg har kvalifisert seg til mesterligaen totalt elleve ganger, hvor den siste billetten ble sikret i 2007.

Siden den gang har pengepremiene i verdens største klubbturnering blitt mangedoblet. I fjor utløste kun deltakelse 12,7 millioner euro, eller cirka 130 millioner kroner, ifølge UEFA.

Rosenborg har ikke budsjettert med Europa-penger overhodet, men Dyrhaug opplyser at mesterligaspill vil gi rundt 140 millioner kroner – i tillegg til TV-inntekter.

Men også europaligaen, hvor RBK deltok senest i 2015, har hatt en kraftig vekst av premiepotten de siste sesongene.

RBK-TOPP: Daglig leder Tove Moe Dyrhaug. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Slår RBK ut Celtic, men går på tap i mesterligakvalifiseringen, får trønderne automatisk plass i europaligaen. Da får klubben omtrent 70 millioner kroner, ifølge Dyrhaug.

– Det er mye mer penger i europaligaen nå, og det er sportslig enda mer interessant. Den har en helt annen status enn den har hatt, sier Dyrhaug til NRK.

Summen synker imidlertid til om lag 43 millioner kroner om Rosenborg taper mot Celtic og «kun» kvalifiserer seg for europaligaen gjennom playoffen.

Store ringvirkninger

En inngangsbillett til Europa betyr også et helt annet utstillingsvindu for spillerne, som igjen kan gi friske inntekter.

Flere av klubbens største salg har kommet i kjølvannet av Europa-suksess. Etter forrige gruppespill ble både Ole Selnæs og Alexander Søderlund solgt til gruppemotstander St. Étienne.

Samtidig går effekten den andre veien.

Hvis Rosenborg viser at de er å regne med i Europa, vil klubben bli langt mer attraktiv for spillere.

– Det gjør at flere vil spille for Rosenborg. Nicklas (Bendtner), Vegar (Eggen Hedenstad) og Marius (Lundemo) har alle kommet på grunn av det her. Jo oftere vi får oppleve det, jo mer har man lyst til å komme til RBK, påpeker Ingebrigtsen.

Nå handler alt om å få med seg et godt resultat fra Glasgow.

Her venter cirka 60.000 seiersvante Celtic-tilhengere.

– Vi har snakket litt om det, og vi tror vi er forberedt, men det gjør noe med deg når det er 60.000 som lager støy, smiler Anders Konradsen og legger til:

– Vi får tro vi blir fort vant til det.