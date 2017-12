Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Rekken på 29 kamper uten tap ble brutt fredag kveld. Det sørget samtidig for at Norge endte på andreplass i gruppe B - bak Sverige - og at Spania trolig venter i åttedelsfinalen.

– Svenskene ville mer. De ville mye mer. Vi var for ujevne og tok ikke krigen mer enn de. Det var en god lærepenge håper jeg. For oss alle. Jeg er skuffet over at vi ikke sto opp og sto imot dem, sier trener Thorir Hergeirsson til TV 2.

– Er det en kamp vi kan tape, er det denne. All ære til Sverige. Sånn er det. Det handler om å vinne de riktige kampene, sier Nora Mørk.

– Sverige hadde en god kampplan. De plaget det norske forsvaret der vi er dårligst, sier NRKs ekspertkommentator Geir Oustorp.

Han mener de norske jentene ble for reserverte og passive.

– Det virket nesten som de var litt redde, og spilte for passivt og for mye på tvers, sier Oustorp.

Første omgang i Bietigheim-Bissingen ga hele 34 mål fordelt på 18 til Norge og 16 til naboen i øst. Det var lenge tett og jevnt i gruppefinalen før Norge rykket fra og ledet med fire en periode før pause.

To kjappe reduseringer fra svenskene kort tid før pausesignalet i hallen, sørget for at spenningen levde inn i den siste halvtimen.

18-14 ble etter hvert 18-19, men andre omgang ble utrolig jevn. Heidi Løke kjempet inn 27-24 11 minutter før slutt, men svenskene var seige.

VM-favorittene fra Norge ledet også 27-26 og 28-27, men naboene i øst snudde etter en norsk utvisning.

Svenskene vant de siste ti minuttene 7-1.

– Det kan ha noe å gjøre med at vi har vunnet de første kampene i dette VM klart. Nå ble vi presset på slutten, og det er vi ikke vant med, sier Oustorp.

Stine Bredal Oftedal bommet på straffe på stillingen 28-29 like før slutt. Det ble til 28-30 kort etter. Etter 60 minutter jublet svenskene ellevilt for 31-28-seier og puljeseier.

Åttedelsfinalen går for Norges del enten søndag eller mandag. Det blir klart senere fredag kveld.

Med tapet er Norge nummer to i gruppa. Det betyr en mye hardere vei videre, og kanskje kamp mot Russland allerede i kvartfinalen.