Rystet etter heisdrama under Hoppuka: – Kjentes ut som at tårnet skulle rase

– Var det et jordskjelv som gikk av på toppen der?, spør Johann André Forfang.

Han var på toppen av bakken under søndagens kvalifisering i Garmisch-Partenkirchen da han plutselig hørte en voldsom lyd og kjente at tårnet begynte å riste.

– Det kjentes som at heisen oppe i tilløpet ramlet ned. Jeg vet ikke hva som skjedde, sier han, og legger til at han synes synd på han som satt på bommen da det skjedde.

Marius Lindvik forsto heller ikke hva som foregikk:

– Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Det kjentes ut som at hele tårnet skulle rase ned, sier han til NRK.

– Skjønte ikke en dritt

Også Daniel André Tande ble satt ut av episoden:

– Det var noe med heisen som gjorde at det ristet noe fryktelig. Folk sto på toppen og ikke skjønte en dritt, sier han, og rister på hodet.

Kristoffer Sundal opplevde det på samme måte:

– Det ristet noe så inni helsike. Utstyret mitt lå og hoppet på avsatsen. Hadde man hatt høydeskrekk, så hadde det ikke vært populært å være der, konstaterer han.

Heisproblemene oppsto mot slutten av kvaliken, noe som førte til at flere av de beste hopperne i verden måtte gå 400 trappetrinn for å få sette utfor:

– Shit happens

Halvor Egner Granerud misunner ikke stjernene som måtte angripe de 400 trappetrinnene:

– Det er en lang og seig trapp.

– De fikk hjelp av noen barn til å bære utstyret.

– De kunne jo ha tatt utstyret selv, da, svarer Granerud med glimt i øyet.

Han er glad for at episoden skjedde i «perfekte» Tyskland, i stedet for i Norge, og referer til hendelsen på Lillehammer tidligere i sesongen:

Blant utøverne som måtte gå helt opp til toppen, var stjerner som Stefan Kraft og Andreas Wellinger.

– Det var litt utmattende, men vi er idrettsfolk, så det er ikke noe problem å gjøre det én gang. Men det var en lang vei. Takk til barna, sier Kraft til NRK.

PRESSESJEF: Ingo Jensen Foto: Brede Bleiklie Thomassen / NRK

Ingo Jensen, pressesjef for Hoppuka, bekrefter heistrøbbel, risting og klatreetapper, men understreker at det ikke er fare for at det samme skal skje under morgendagens nyttårshopprenn.

– Teknikerne er allerede her og fikser den. I morgen kan alle ta heis, lover han overfor NRK, før han sier:

– Shit happens.

Fem av seks nordmenn klarte å komme seg gjennom kvalifiseringen til nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen.