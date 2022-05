Rystet av ny skandale – barn i tårer etter racketkasting

På bane 13 på det storslåtte Roland Garros-anlegget i Paris utspilte det seg scener som de aller fleste i tennisverdenen har sett seg lei.

Rumenske Irina-Camelia Begu kastet racketen i bakken og den fløy inn blant publikum. En liten gutt tok til tårene og måtte trøstes av foreldrene. Han ble vettskremt av den flygende racketen.

Dommeren ble tilkalt, gikk ned fra stolen sin og betraktet situasjonen. Han mente det ikke var alvorlig nok til å avslutte kampen. Hun slapp unna med en advarsel for usportslig atferd.

VIDERE: Begu vant kampen. Foto: Marta Lavandier / AP

– Det var et pinlig øyeblikk for meg. Jeg vil bare beklage. Jeg har ikke gjort noe slik hele karrieren min. Jeg vil bare beklage for oppførselen min. Det var pinlig, sier Begu, tydelig lei seg senere på kvelden.

Nå er hun klar for 3. runde av French Open etter seier 6–7, 6–4, 6–3 over Jekaterina Aleksandrova.

– Hvorfor tillates dette?

Sistnevnte var tydelig frustrert over at det ikke ble tatt hardere affære.

Casper Ruud har vært sterkt kritisk til denne type oppførsel i VG. Rafael Nadal har også uttrykt misnøye med at det ikke straffes hardere av ATP.

Nå har flere sett seg lei på uvøren oppførsel fra utøverne:

– Hvorfor tillates fortsatt dette, folkens?, tvitret New York Times-journalist Ben Rothenberg til sine 129.000 følgere.

Begu unnskyldte overfor gutten og tok poserte med ham etter kampen som plaster på såret. Men det holder ikke, mener NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt.

– Det er ingen som kommer til å stoppe med mindre det får konsekvenser. Man har regler for det. Det er er håndhevelsen som er for veik.

Kontroverser på rekke og rad

– De bruker ikke reglementet der de kan. Hun har litt uflaks med at den spretter feil vei, men det er faren for publikum som er avgjørende. Kun en person kan styre dette og det er spilleren selv, sier Saltvedt.

Han mener dette skader tennisens omdømme som idrett, og at barn må kunne føle seg trygge på tribunene. Nå ber han WTA og ATP, organisasjonene som styrer tennisen for kvinner og menn, ta affære.

– Man kan ikke vente før noen blir ordentlig skadet før man tar affære med slik idiotisk oppførsel. Da begynner man i helt feil ende, sier Saltvedt.

Hendelsen skjer i kjølvannet av en rekke lignende kontroverser i tennisverdenen.

Verdenstreer Alexander Zverev (25) skapte overskrifter da han hakket løs på dommerstolen med racketen i Acapulco i slutten av februar. Straffen: 380.000 kroner og null rankingpoeng fra samme turnering.

Tennisrebellen Nick Kyrgios (27) kastet racketen i bakken og var millimetere fra å treffe en ballgutt i kamp mot Rafael Nadal i midten av mars. Straff: 335.000 kroner.

HAMRET LØS: Alexander Zverev gikk løs mot dommerstolen. Han traff nesten dommeren i føttene. Foto: MARCOS DOMINGUEZ / AFP

Unggutten Jenson Brooksby (21) kastet racketen i bakken og traff en ballgutt i føttene under Miami Open i slutten av mars. Straff: 140.000 kroner.

Andrej Rubljov (24) innrømmet å ha mistet hodet da han smalt en ball via benken og over hodet til et banemannskap i den 1. runden av French Open tidligere i uken. Advarsel for usportslig atferd.

– Etter å ha sett Begu- og Rubljov-hendelsene for et par dager siden, så mener jeg tennisdommere må våkne. Jeg mener begge burde røket ut. Vi må begynne å holde spillerne ansvarlig for dumme avgjørelser, og de var begge dumme avgjørelser som kunne endt mye verre enn de gjorde, skriver tidligere verdensener i double, Rennae Stubbs, på Twitter.

Mener galskapen bør dyrkes

Samtlige av spillerne har unnskyldt oppførselen i ettertid.

Kyrgios mener imidlertid det overreageres på denne type hendelser. På en pressekonferanse tidligere i uken sa USAs beste spiller, Taylor Fritz, at det burde være større aksept for den type utbrudd:

VISER FORSTÅELSE: Taylor Fritz liker litt drama. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

– Jeg mener vi kan vise større aksept for litt gærnere holdninger og slik. Jeg føler man kan bli bøtelagt for hver lille ting, så jeg skulle kanskje ønske at vi var litt åpen for at spillerne var litt villere, sa Fritz på spørsmål om hvordan tennis kunne nå et yngre publikum.

– Jeg tror den yngre generasjonen liker alt dramaet og galskapen.

PS! Irina-Camelia Begu tok seg senere på dagen videre til 2. runde i double.