Nordmannen tapte torsdag mot den langt lågare rangerte kasakhstanaren Alisher Sulejmenov i Qatar Masters.

Etter tapet tok Carlsen raskt til X og forklarte det oppsiktsvekkjande nederlaget.

– Dette er ikkje for å skulde motstandaren min for noko, som spelte eit utruleg parti og fortente å vinne. Men for å vere ærleg, så fort eg såg at motstandaren min hadde på seg ei klokke tidleg i partiet, så mista eg evna mi til å konsentrere meg, skreiv Carlsen.

Nordmannen skreiv vidare at han sjølv tek ansvar for at han ikkje klarte å handtere det på betre vis. Samtidig var han frustrert over at han opplevde at arrangøren ikkje tok anti-juksing seriøst.

Carlsen skreiv også at han spurde ein dommar undervegs i partiet om det var lov å gå med ei klokke. Dommaren skal då ha fortalt Carlsen at det var lov med analoge klokker, men ikkje smartklokker.

Sjølv om Carlsen poengterte at det heile ikkje var meint som ei skulding av kasakhstanske Sulejmenov, kom det raskt spekulasjonar i kjølvatnet av Carlsens meldingar.

KLOKKE: Sulejmenovs klokke skapte utfordringer for Carlsen. Foto: Skjermdump, chess24.com

Ut mot Nakamura

Carlsen-rival Hikaru Nakamura publiserte seinare på kvelden ein samanfattande video frå partia torsdag, med tittelen «Magnus LOSES and Then Accuses!?!?!?» – «Magnus taper og så skuldar han!?!?!?».

Då rykte Carlsen ut på X (tidlegare Twitter).

– Berre for å vere tydeleg, eg skuldar ikkje motstandaren min i dag (torsdag) for å jukse. Å jamnleg bruke namnet mitt for klikk går bra, men dette er berre teit. Gjer det betre, skreiv Carlsen.

– Vi veit i alle fall at YouTube-samandrag er gode nok for verdseinaren å sjå på, svarte Nakamura sjølv like etter.

Seinare vart også tittelen på videoen endra til «Day 2 Qatar Masters Drama». I sjølve videoen seier Nakamura at han synest det er forståeleg at Carlsen er opprørt.

– For meg høyrest det ut som ei veldig dårleg unnskyldning etter å ha blitt knust av ein spelar du normalt sett skal slå, sa Nakamura.

CARLSEN-RIVAL: Hikaru Nakamura har i ei årrekkje vore blant dei beste sjakkspelarane i verda. Foto: Carina Johansen / NTB

Meiner Carlsen burde halde det på bakrommet

Jon Ludvig Hammer er blant dei mange som har fått med seg hendinga. I tillegg til å vere blant Noregs beste sjakkspelarar, har han også i fleire år vore ekspertkommentator for TV 2.

I samband med Qatar Masters er han ein del av kommentatorteamet på livesendingane til Nakamura.

– Magnus, som har ein historikk med jukseklagar gjennom insinuasjonar og å la internett trekkje sine eigne konklusjonar, er altfor smart til å hevde han var uvitande om korleis tweeten hans ville bli motteke, skriv Hammer fredag.

KRITISK: Jon Ludvig Hammer meiner Magnus Carlsen er for smart til å ikkje skjønne at meldingane hans ville føre til spekulasjon om juks. Foto: Carina Johansen / NTB

Til NRK utdjupar han:

– Eg synest det er veldig uheldig for sjakken som får eit negativt søkjelys på seg endå ein gong. Det er ikkje til gagn for nokon, inkludert Magnus. Og så synest eg Magnus i større grad skal jobbe på bakrommet enn å ta opp misnøya si offentleg.

Hammer meiner Carlsen burde teke opp problemstillinga på det tekniske møtet før turneringa – men understrekar samtidig at han ikkje veit om Carlsen faktisk var til stades der.

– Eg missar ikkje framgangsmåten hans. Det gjorde eg også med måten han handterte Niemann-saka på.

NRK har kontakta Magnus Carlsens far og manager, Henrik Carlsen, men har førebels ikkje fått svar.

Har analysert klokkeberøringar

NRKs sjakkekspert, Torstein Bae, meiner Carlsen burde ha rekna med at meldingane hans ville føre til spekulasjonar.

– Sjølv om Magnus tydeleg gir uttrykk for at han skuldar nokon for juks, så er realiteten likevel at det blir mykje spekulasjonar om denne kasakhstanaren juksa, seier Bae.

Han viser til at fleire mellom anna har analysert videoen av partiet, der ein kan sjå at Sulejmenov tok på klokka si ved fleire høve under partiet.

– Det er jo ikkje ein generell ting dette. Det er jo knytt til dette spesifikke partiet som Magnus då sensasjonelt tapte – så han må heilt klart rekne med at det blir spekulasjon rundt dette. Som sjølvsagt også kan vere nokså belastande for denne 23-åringen frå Kasakhstan, seier Bae.

I ei pressemelding frå det kasakhstanske sjakkforbundet, vidareformidla av Chess.com-journalist Tarjei J. Svensen, skriv dei at Carlsen undervurderte Sulejmenov.

– Han gjorde fleire overfladiske trekk midt i partiet og fekk den fortente straffa si, skriv forbundet.

EKSPERT: Torstein Bae. Foto: Lars Bryne / Lars Bryne

Sjakkdommar: – Bør ta grep som reduserer forstyrringane til spelaren

I regelverket til Fide står det at det er forbode å ha elektriske einingar med seg i salen der partia blir spelte. Samtidig står det i reglane at Qatar Masters vil følgje fair play-tiltaka som ligg til grunn for Fides retningslinjer for anti-juks.

Dei retningslinjene seier at det ikkje er tillate å ta med seg ulovlege duppedittar og namngir klokker som eit døme.

– I Qatar Masters vil eg seie at det eigentleg er lov å spele med analog klokke, seier sjakkdommar Kristoffer Gressli.

Han forklarar det med at det har vorte ein sedvane at retningslinjene «berre» er rettleiande og ikkje blir direkte handheva.

– Carlsen seier han spurde ein dommar undervegs og fekk til svar at analoge klokker var lov. Er det ofte ein spelar vil undersøkje slikt midt i eit parti?

– Haldninga mi som dommar er at viss ein spelar klagar og spør, då blir denne spelaren openbert forstyrra av det. Då bør ein ta grep som reduserer forstyrringa til denne spelaren. Det vere seg om det er tvinning av brikker eller at spelaren sit med klokke, seier Gressli.

Før partia fredag kom også Qatar Masters med ei oppdatering rundt turneringas fair play-tiltak. Mellom anna blir det ein 15 minutts forseinking på direktesendingane og ein kan bli bede om å leggje igjen objekt som gir utslag i tryggingskontrollen.

Fredag slo Carlsen tilbake med seier over Al Muthaiah i Qatar Masters.