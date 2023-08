Ryan Crouser har vært en revolusjonerende figur innen kulestøt, og sto med to OL-gull og ett VM-gull før lørdagens finale.

Tidligere i år forlenget han sin egen verdensrekord til 23,56 meter, og i Budapest fortsatte 30-åringen å kaste langt.

Med et støt på 23.51 meter sikret han gullet og ny mesterskapsrekord, bare fem centimeter bak sin egen verdensrekord.

– Han er virkelig, virkelig tidenes beste kulestøter, kommenterte NRK-ekspert Christina Vukicevic Demidov.

Oppladningen til mesterskapet har derimot vært av det dramatiske slaget for Crouser.

Konkurrerte med to blodpropper

Dagen før VM-starten avslørte han at han må konkurrere med to blodpropper i leggen i Budapest.

– De siste 20 dagene har vært noen av de mest frustrerende og stressende i livet mitt, skriver han på Instagram.

Crouser våknet opp med smerter i leggen en dag, men fortsatte å presse seg på trening de neste ti dagene. Han trodde det var en strekk, men dagen før avreise til VM dro han til slutt til legen for en undersøkelse.

TIDENES BESTE: Det er dommen til NRKs ekspert etter et nytt VM-gull for Crouser. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Bildene viste to blodpropper.

– Jeg gikk inn i nødmodus, beskriver amerikaneren, og tankene gikk umiddelbart til VM og om sesongens store høydepunkt kom til å glippe.

Går på blodfortynnende

Crouser kom seg til Budapest, og lørdag kjempet han mot leggsmertene i kulestøtkonkurransen. Han takker det medisinske støtteapparatet for hjelp og støtte gjennom de siste ukene.

– Jeg tror ikke de kunne gjort en bedre jobb med meg. Jeg vil også nevne at jeg går på blodfortynnende slik at det er trygt å konkurrere og risikoen minimeres, skriver Crouser.

SKUFFET: Marcus Thomsen kom ikke til finalen i kulestøt. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Marcus Thomsen var Norges håp i kulekonkurransen, men det lykkes ikke for 25-åringen. Han støtet 19,97 meter i kvalifiseringen og endte på en skuffende 21. plass.

Bare 12 utøvere fikk plass i finalen.

– Det gikk som det gikk. Jeg prøvde, men under oppvarmingen kjente jeg noe som gjorde at det var jævlig vondt å støte. Jeg må få sjekket hva det er for noe. Det har plaget meg en liten stund, men nå kom det ekstra mye, fortalte Thomsen til NRK.