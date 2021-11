Casper Ruud - Daniil Medvedev 4–6, 2–6.

Det er ikke uten grunn at Daniil Medvedev kalles for blekkspruten og edderkoppen. Armene var over alt. Da han ble satt under press, returnerte han med gift.

Casper Ruud fikk smake på det seige, utmattende forsvarsspillet. Og han fikk oppleve den ekle backhanden ned langs linjen.

Ruud spilte ingen dårlig kamp, men oppgaven ble for stor i semifinalen av ATP-sluttspillet. Han er ranket som nummer to i verden, Medvedev, men valgte å sende gode tanker i retning nordmannen etter seieren.

RESULTATSERVICE: Daniil Medvedev flekket opp mobilen fra tennisbagen. Han smilte da han så at Chelsea hadde vunnet 3-0. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Det var en strålende kamp. Casper er en av de smarteste spillerne. Før starten av hard court-sesongen snakket alle om at han var en grusspiller, og nå står han her i sin første ATP-finale. Jeg tapte alle kampene i gruppespillet første gang jeg var her, sier Medvedev i et intervju vist på Discovery+.

Det første russeren gjorde da han skulle stille til intervju, var å fiske frem mobilen. Han virket mer opptatt av å snakke om Chelseas prestasjoner mot Leicester enn sine egne.

Ubestridt verdenstoer

Der ble det første settet «avgjort» med et brudd i Ruuds andre servegame.

Nordmannen holdt lenge følge med ham hele veien, men med to brudd i mot kunne russeren serve i land seieren. Selv om resultatet kanskje tyder på at det var en enkel kamp, brukte russeren tid på å skryte av nordmannen.

FRUSTRERT: Casper Ruud ble frustrert av eget spill. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Medvedev er den ubestridte verdenstoeren etter Novak Djokovic. Han startet året med finale i Australian Open og avsluttet Grand Slam-sesongen med seier i US Open. Og det er ikke mer enn to uker siden han spilte forrige finale i en Masters-turnering.

Nå venter en ny sluttspillfinale for den regjerende mesteren.

Nærmer seg de foran

Seierne mot Cameron Norrie og Andrej Rubljov gjør at Ruud befester posisjonen som den 8. beste spilleren i verden. Nå er han helt oppe i ryggen på Matteo Berrettini og Rafael Nadal som har plassene foran ham.

Neste sjanse til å klatre på rankingen kommer i Australia på nyåret. Sesongen starter med ATP-cup og et par 250-turneringer, før Australian Open i andre halvdel av januar.

ATP-sluttspillet 2021 Ekspandér faktaboks ATP-sluttspillet Årets åtte beste spillere møtes i et sesongavsluttende sluttspill på ATP-touren. Arrangementet holdes i Torino. Spillerne deles inn i to grupper. Alle spiller minst tre innledende kamper. De to beste fra hver gruppe går videre til semifinalen. Finalen spilles søndag 21. november. Seier belønnes med snaut 20 millioner kroner. Deltagere: Novak Djokovic

Daniil Medvedev

Alexander Zverev

Stefanos Tsitsipas

Andrej Rubljov

Matteo Berrettini

Hubert Hurkacz

Casper Ruud

Jannik Sinner*

Ruuds resultater: Ruud - Djokovic 6–7, 2–6. Ruud - Norrie 1–6, 6–3, 6–4. Ruud - Rubljov 2–6, 7–5, 7–6.

Novak Djokovic møter Alexander Zverev i den andre semifinalen lørdag, klokken 21.00. Serberen har vunnet tre av årets fire kamper mot Zverev. Tyskeren beseieret Djokovic på vei mot OL-gull i Tokyo.

– De er ikke mine beste venner og jeg er sikker på at de ville sagt det samme. På banen hater vi hverandre siden vi prøver å vinne. Vi hater å tape, svarer Medvedev tyske Sky om sine potensielle finalemotstandere etter kampen.

Seier i semifinalen gir 400 rankingpoeng og rundt 4,7 millioner kroner i rene premiepenger. Sluttspillet avgjøres med søndag.

PS! Casper Ruud representerer Norge i Davis Cup kommende helg. Vinner landslaget mot Ukraina, får de muligheten til å ta seg til sluttspillet via play-off på våren.