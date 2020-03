Ruud var syk bare dager før han skrev norsk tennishistorie: – Overrasket meg selv

Likevel dro 21-åringen til Sør-Amerika for å spille i Argentina Open, Rio Open og Chile Open.

Målet var klart: Å vinne sin første turnering.

– Jeg hadde kanskje ikke sett for meg at det skulle skje den første uka med tanke på at jeg egentlig var litt småsjuk da jeg kom hjem fra Australia. Jeg fikk en liten influensa og lå i senga i fire-fem dager faktisk, forteller Ruud til NRK.

– Da jeg lå der i senga og var dårlig så jeg ikke for meg at jeg skulle løfte min første tittel bare en ukes tid etterpå. Så jeg ble litt overrasket over meg selv, men jeg tok vare på alle sjansene mine den uka og alt fløt vel litt min vei.

BEVISET: Her løfter Casper Ruud pokalen som er beviset på at han er første nordmann til å vinne en ATP-turnering. Foto: Gustavo Garello / AP

For allerede i den første turneringen av den sør-amerikanske turneringstrippelen gikk Ruud helt til topps. I steikvarme Buenos Aires var Bærums-gutten knusende overlegen mot portugiseren Pedro Sousa i finalen og kunne løfte sin første tittel på proffnivået.

Allerede et par uker etter triumfen var den unge nordmannen igjen i posisjon til å løfte et trofé. I finalen av Chile Open endte det med et knepent tap mot Thiago Seyboth Wild.

– Man har bare lyst på mer når man først har fått smaken på litt suksess og litt seier så har man lyst til å smake på det flere ganger. Det er en stor motivasjonskilde og noe jeg vil ta med meg videre og jeg gleder meg til å spille nye turneringer allerede fra neste uke.

– Pappa tok det fint

Med seieren i Argentina Open gikk også unggutten forbi pappa Christian Ruuds øverste rankingplassering noensinne. Pappa Ruud var den høyest rankede nordmannen i tennissirkuset med en 39. plass, frem til sønnen gikk forbi og tok en 34. plass.

At det var sønnen som til slutt klarte å slå rekorden som har stått i 25 år, tror Casper Ruud var ekstra spesielt.

SLO FAREN: Med seieren i Argentina Open klatret Casper Ruud forbi faren sin høyeste rankingplassering noensinne. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– Pappa tok det fint. Det er jo noe han oppnår også. Han er jo hovedtreneren min og for han så er det jo på en måte en bragd for hans del også. Selv om det er jeg som må slå ballen der ute.

Christian Ruud klarte aldri å vinne en turnering av ATP-kaliber i sin karriere og det er en ydmyk sønn som refelketerer over suksessen han har opplevd så langt.

– Det er mange profesjonelle tennisspillere som prøver å vinne en tittel, men som dessverre aldri klarer det i løpet av en karriere. Så det er absolutt tøff motstand man får i hver eneste turnering man spiller og alle som spiller turneringa har lyst til å vinne til slutt.

Klar for tunering i Norge

2020 er allerede blitt et innbringende år for den unge nordmannen. Han har spilt inn 2,7 millioner kroner siden nyttår. Totalt har han tjent mer enn 16 millioner siden han ble profesjonell for fem år siden.

Fredag er Ruud klar for å spille turnering på norsk jord. På lag med Viktor Durasevic skal Bærums-gutten forsvare Norges ære i Davis Cup mot Barbados i Oslo Tennissenter.

– Jeg tror vi har gode sjanser. Davis Cup er noen av de hyggeligste og morsomste ukene i løpet av et år for min del. Man kan spille som et lag. Jeg liker det veldig godt og man får litt sånn lagfølelse.

HJEMMEBANE: Under Davis Cup får det norske publikummet muligheten til å se den norske tennisstjernen på hjemmebane i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

De norske tennisgutta har som mål om å kvalifisere seg til det høyeste nivået i Davis Cup, som er en landslagsturnering i tennisverden. Mot Barbados må nok Ruud og Durasevic, litt motvillig ta på seg et favorittstempel.

På det unge norske landslaget har Casper Ruud fått en viktig rolle som den mest erfarne i gruppa. Kapteinen på det norske laget, Anders Håseth, sier at lagkameratene har mye å lære av Ruuds profesjonalitet.

– Sånn som jeg kjenner Casper så er det viktig for han å være seriøs og det gir han uttrykk for, han synes det ikke er noe kult å være useriøs. Han er et fint forbilde for de andre og betyr veldig mye for laget, også som person og væremåte.