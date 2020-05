41 korona-døde etter Liverpool-kamp

En rapport fra det britiske helsevesenet anslår at opptil 41 koronarelaterte dødsfall kan knyttes til mesterligakampen mellom Liverpool og Atlético Madrid, melder The Sunday Times.



Kampen på Anfield ble spilt 11. mars med 52.000 mennesker på tribunen. Minst 3.000 av dem var supportere som fikk reise fra Spania til tross for at landet sto på terskelen til nedstengning grunnet koronautbruddet der.



Datamodeller viser at kampen resulterte i at opptil 41 koronasmittede personer døde mellom 25 og 35 dager senere.



Liverpool-trener Jürgen Klopp har tidligere uttalt at det var en «kriminell handling» å la kampen bli spilt. Byens ordfører Steve Rotheram har krevd granskning av kampen.