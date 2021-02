– Jeg slet litt med en magemuskel søndag og åpenbart i dag. Det skapte trøbbel for meg i serven, men det gjorde for vondt. Det så nok alle, sier Ruud til NTB etter kampen.

Til NRK forteller Casper Ruuds fysiske trener Marcel da Cruz at det norske tennis-esset har fått en liten strekk i abdominis obliqus, som er den ytre skrå bukmuskelen.

– Han begynte å kjenne det etter Tommy Paul-kampen, så vi visste han nok kom til å kjenne den i denne kampen.

Dermed tangerte Casper Ruud bestenoteringen til faren Christian Ruud, som gikk like langt i Australian Open i 1997.

– Kjørte på med Ibux

– Det er serving som er verst. Vi trente ikke noe serv i går og vi har prøvd å spare han, og tatt litt Ibux og vi har hatt tape på magen. Men det var vondt for Casper i dag, og spesielt serv og backhand var problemslagene, og da er det vanskelig mot en så god spiller som Rubljov, sier Christian Ruud, som nå er treneren til sønnen, til Eurosport.

– Han er deppa, selvfølgelig. Han spiller sin største kamp og føler at kroppen ikke er 100 prosent. Jeg skjønner at han er skuffet og litt frustrert over at det skjedde, legger Christian Ruud til.

Hva som skjer videre med tanke på skaden er vanskelig å si, ifølge faren.

SKUFFET: Til tross for smerter i magen holdt Ruud på å ta det andre settet. Foto: WILLIAM WEST / AFP

– Vi kjørte på med Ibux underveis, men det hjalp ikke. Det er nok en liten rift i en muskel, så vi får håpe det ikke tar altfor lang tid. Heldigvis er det ikke noe store greier som skjer de neste ukene, så sånn sett er det ikke helt krise.

Til NTB sier Casper Ruud at han egentlig skulle spille i Singapore på vei hjem, men at den turneringen nå trolig ryker grunnet smertene.

– Så blir det Rotterdam hvis jeg frisk, Acapulco og Miami før grussesongen starter, sier Ruud.

Holdt på å ta andre sett

I første sett gikk Ruud av banen etter å ha tapt 6-2.

Men kort før han ga opp var Ruud i posisjon til å vinne et sett, men han tapte sitt servegame. Det ga Andrej Rubljov 5-5 før russeren vant tiebreaket lett.

Ruud så ut til å ha vondt i store deler av andresettet.

I Australian Open spilles det egentlig minst tre sett før en kamp er avgjort, i motsetning til andre turneringer som ikke er Grand Slam-turneringer. Men Ruud måtte altså gi seg før oppgjøret egentlig var ferdig.

GIKK VIDERE: Andrey Rublev slo ut Casper Ruud fra den fjerde runden i Australian Open. Foto: WILLIAM WEST / AFP

Ruud kom til fjerde runde i en Grand Slam-turnering for første gang og får vel 2,2 millioner kroner i pengepremier for innsatsen.

Ruud er nummer 28 på verdensrankingen i tennis. Innsatsen i Australia vil gi ham mange poeng, men det er usikkert hvor mye han forbedrer sin posisjon i ATP-systemet ved neste ranking-offentliggjøring.

Spesiell utgave

Årets Austrailian Open har vært av det spesielle slaget. Etter ankomst i Australia, som har fått god kontroll på koronaviruset, ble alle spillere og andre personer rundt sendt i karantene på hotell.

Men det ble også mye oppstyr da hele 72 spillere måtte i isloasjon i 14 dager, etter de hadde vært på fly med personer som testet positivt for korona ved ankomst i Melbourne.

De spillerne som var i denne isolasjonen fikk ikke bevege seg utenfor hotellrommene, og kunne dermed heller ikke trene, slik de som kun var i karantene fikk.