Ruud til kvartfinale i double

Casper Ruud er sammen med svenske André Göransson klar for kvartfinale i doubleturneringen i Wimbledon etter at motstanderne trakk seg før et sett var spilt.

Den skandinaviske duoen fikk en god start på kampen. Etter at begge lagene vant sine to første servesett, brøt Ruud og Göransson i kampens femte sett.

Rett etter måtte i tillegg briten Cameron Norrie få medisinsk behandling på banen. Han og hans spanske makker Jaume Munar spilte ytterligere to sett før de trakk seg.