Ruud til finale

Casper Ruud er klar for søndagens finale i Swedish Open i Båstad etter å ha slått spanjolen Roberto Carballés, som er rangert som nummer 97 i verden, i semifinalen. Ruud holder 16.-plassen på den siste ATP-oversikten. Han vant med settsifrene 6-1, 6-4.

– Jeg spilte et bra førstesett, litt trøbbel i det neste, men jeg er så glad for å stå her som vinner av kampen. Det betyr mye for meg å være her og spille foran norske, svenske og danske tilskuere. Jeg har vært litt nervøs, men jeg liker ekstra press, sier Ruud i et intervju med arrangøren.

Dette blir Ruuds femte finale i karrieren, og han skal møte argentinske Federico Coria. Han er ranket som nummer 77 i verden og slo ut tyske Yannick Hanfmann i strake sett tidligere lørdag.

Nordmannen jakter sin tredje tittel i karrieren. Tidligere har han vunnet to ATP 250-turneringer i Argentina i februar 2020 og i Sveits i mai. Også turneringen i Båstad er en ATP 250-turnering.

