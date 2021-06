Ruud - Davidovich Fokina 6–7 (7–3), 6–2, 6–7 (6–8), 6–0, 5–7

Det ble dramatisk og jevnt da Casper Ruud (22) og Alejandro Davidovich Fokina (21) barket sammen i Paris.

Det var altså spanjolen som trakk det lengste strået etter en vanvittig kamp. Det betyr at Ruud er ute av turneringen.

Det var først i fremte matchball at Fokina kunne slippe jubelen løs. I det samme gamet hadde Ruud fire bruddballer.

– Det blir ikke mer dramatisk, sa NRKs ekspertkommentator Robert Andersson.

– Dette er noe av det mest spennende jeg har opplevd, sa Andersson senere.

– Han er deppet og skuffet

Etter kampen innrømmet pappa og trener Christian Ruud at det var surt å tape på den måten som sønnen gjorde i dag.

– Han hadde muligheten (til å vinne). Så får han brudd imot. Fokina server kanskje litt bedre og er tøff i spillet. Det er bittert å være den som sitter på feil side når kampen er over, sier Ruud til Eurosport.

Han blir spurt hvordan sønnen har det nå.

– Han er deppet og skuffet over at det ikke gikk veien. Sånn er tennis, og vi må akseptere tap av og til. Vi får se positivt på det som har skjedd de siste månedene, sier pappa Ruud.

I neste runde venter argentinske Federico Delbonis for Fokina. Kampen spilles på søndag.

TALENT: Alejandro Davidovich Fokina presset Ruud i flere perioder av kampen, og gikk til slutt seirende ut av duellen. Foto: Anne-christine Poujoulat / AFP

Med dagens seier har han tangert sin beste plassering i turneringen.

Flere tiebreaks

Det ble høydramatisk allerede i første sett. Ruud slet tidvis med en energisk Fokina, og det hele måtte avgjøres på tiebreak. Der var spanjolen overlegen, og tok første stikk.

Ruud serverte så et overlegent andre sett, mens tredje sett gikk til tiebreak igjen.

Midt i dramatikken måtte plutselig kampen stoppes på grunn av regnvær. Det var meldt mye regn tidligere på dagen, og det var ventet at kampen kom til å bli utsatt.

Men værgudene var på spillernes side helt frem til tampen av tredje sett.

Da de kom tilbake vant Fokina nok et tiebreak, og dermed måtte Ruud jobbe skikkelig for å komme tilbake i kampen.

Men 22-åringen svarte på glimrende vis, og var totalt overlegen i fjerde sett.

Femte sett ble selvsagt også jevnt. Begge tok vare på sine server, og det stod 5-5 før Fokina sikret et avgjørende brudd. Deretter spilte de et sjuende game i et kvarter, og Fokina kom seirende ut til slutt.