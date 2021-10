Ruud vant med settsifrene 7-5, 6–4 i andre runde av ATP 250-turneringen torsdag lokal tid.

Etter et jevnt førstesett så det ut til at Ruud kunne få en enklere vei til settseier da han gikk opp til 2-0-lederen. Men Murray hentet seg inn og skapte igjen spenning i kampen.

Nå venter Lorenzo Sonego i kvartfinalen. Italieneren er rangert som nummer 23 i verden.

– En inspirasjon å se ham

Etter kampen torsdag skrøt Ruud av Murray, som har vunnet både US Open (2012) og Wimbledon (2013 og 2016).

Med sin seier over Novak Djokovic i finalen i Wimbledon i 2013 ble han historisk. Det var den første britiske seieren i Wimbledon på 77 år.

– På motsatt side sto en legende fra de siste ti årene. Han har kjempet seg tilbake fra en veldig alvorlig skade. De siste 10-15 årene har det vært en inspirasjon å se ham på TV – hvordan han kjemper og aldri gir opp, sa Ruud da han ble intervjuet foran publikum i byen sør i California.

– Han spilte på et høyt nivå i dag, la nordmannen til.

Tidligere verdensener Andy Murray. Bildet er ikke fra kampen mot Ruud. Foto: Seth Wenig / AP

Nummer 10 i verden

Casper Ruud måtte finne seg i å være favoritt før kampen mot Murray, som for fem år siden var verdens beste tennisspiller. Den 34-årige skotten kom inn i turneringen i California på wildcard.

Det var første gang Ruud møtte Murray, som i dag er rangert som nummer 109 i verden. Ruud innehar 10.-plassen på ATP-rankingen.

Tidligere denne sesongen har Ruud tatt tre ATP-titler på tre uker. Det hadde ingen klart før ham siden nettopp Murray i 2011.

Til sammen har det blitt fire turneringsseirer denne sesongen for 22-åringen, som også var på Europa-laget som kunne juble for seier over verdenslaget i Laver Cup i tennis.