Kampen i London endte til slutt med sifrene 3-6, 4-6, 6-7 etter at Ruud kjempet hardt for å tvinge fram et fjerde sett.

– Jeg tror han var nervøs i starten. Han fikk et dårlig servegame tidlig, og da var det settet ødelagt. Han kommer seg veldig utover i kampen og spiller bra i tredjesettet, men Isner var umulig på servingen i dag, oppsummerte pappa og trener Christian Ruud til Eurosport etter kampen.

For første gang var 20-åringen direkte kvalifisert til hovedrunden i den tradisjonsrike tennisturneringen.

I 1. runde møtte han altså den 2.08 meter høye John Isner fra USA, og det ble som ventet en tøff oppgave.

Skade i foten

34 år gamle Isner er ingen hvem som helst. Han kom seg så langt som til semifinalen i Wimbledon i fjor og er helt oppe på 12.-plass på verdensrankingen.

Ruud er til sammenligning nummer 62 på denne ukens verdensranking i tennis.

Isner hadde riktignok ikke spilt kamp siden i mars på grunn av en skade i foten, noe som også preget amerikaneren under kampen.

– Man kan håpe at han er litt matchrusten, og at han kanskje gjør flere feil på servene enn normalt, sa 20-åringen før kamp.

John Isner ble for tøff motstand for Casper Ruud. Foto: Ben Stansall / AFP

Brutal start

Nordmannen fikk imidlertid raskt problemer med den servesterke spilleren.

Isner innledet sterkt og brøt Ruuds serve på første forsøk. Samtidig holdt han egen serve to ganger og ledet 3-0 før kampen hadde kommet skikkelig i gang.

Sett nummer to startet som det første med at Isner brøt Ruuds serve. På stillingen 3-2 presset samtidig Ruud amerikaneren og skaffet seg to breakballer, men Isner reddet begge og tok gamet.

Ruud holdt egen serve og yppet seg, men fikk aldri servebruddet som ville skapt ny spenning i settet. Det endte til slutt 6-4 i favør Isner.

Det tredje settet ble langt mer spennende. Det gikk til tiebreak etter at spillerne fulgte hverandre tett til 6-6. Der hadde Ruud settball på 7-6, men mislyktes i å utnytte den.

I stedet satt Isner inn sin tredje matchball.

Første siden faren

Christian Ruud skryter av sønnens tredjesett, men er samtidig klar på at han måtte ha servet bedre for å ha en sjanse.

– Men han lærer av det også.

I fjor spilte Casper Ruud kvalifiseringen i Wimbledon, men måtte da takke for seg allerede etter den første kvalifiseringsrunden.

Tirsdagens oppgjør er dermed uansett historisk, sett med norske øyne.

Ruud er den første norske spilleren som har greid å kvalifisere seg til Wimbledon-turneringen siden faren Christian Ruud gjorde det i årene 1995-97 og 1999-2000. Han kom seg imidlertid aldri videre til 2. runde.