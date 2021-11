Casper Ruud – Cameron Norrie 1-6, 6-3, 6–4.

Man kunne nesten høre racketen skrape i betongen. Så dypt måtte Casper Ruud grave for å snu kampen mot Norrie til seier.

– Han spilte best det første halvannet settet, men et game kan snu kampen, og det var min mentalitet i dag, sier Ruud i et intervju vist på Eurosport etter kampen.

Han så lettet ut da han kom gående med teamet til pressesonen etter kampen. Fysisk trener Marcel Da Cruz prøvde å fôre ham med en banan og sukkerholdig væske mellom intervjuene, mens pappa Christian ville vite hvor mange som ville ha en bit av sønnen.

Kvarteret etter seieren lå fokuset på fredagens kamp mot Andrej Rubljov.

Advarer russer

Glem 200 nye rankingpoeng, glem de snaut halvannen million kronene som følger med seieren. Team Ruud var kun opptatt av restitusjon og hvile. Torsdag skal de analysere og trene.

For fredag håper Ruud å sikre en plass i semifinalen av det prestisjetunge ATP-sluttspillet. Da må han først beseire «umulige» Rubljov. Han har ikke slått russeren på fire forsøk.

SATSER HARDT: Andrej Rubljov er kjent for sin offensive stil. Han liker å ta kontroll i kampene sine. Det klarte han mot Stefanos Tsitsipas mandag. Onsdag fikk han det tøft mot Novak Djokovic. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters

– Jeg kjenner han godt. Han er veldig trivelig fyr, men veldig intens på banen. Så jeg må også finne fram min intensitet, sier Ruud og sender en advarsel i russerens retning:

– Jeg vil bekjempe ild med ild. Vi får se om jeg kan dominere noen poeng, for normalt er det han som presser motstanderen.

Marerittstart

Den norske verdensåtteren opplevde en marerittstart mot briten. Han ble rett og slett rundspilt. Det så ut som han led av temposjokk på det lynraske dekket.

Men så gjorde han de nødvendige justeringene. Han hevet nivået på førsteserven, returnerte litt bedre og fikk fart på forehanden.

Han svarte på tiltale og seiret overbevisende i kampens to siste sett.

– Ukomfortabel

Cameron Norrie har klatret 62 plasser på verdensrankingen i 2021. Det var ikke så vanskelig å tro da han herjet mot Ruud i første sett.

Gjennombruddsmannen fra Storbritannia – rangert som nummer tolv i verden – vartet opp med en maktdemonstrasjon i ATP-sluttspillet.

STORSPILTE: Britiske Cameron Norrie. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters

Alt han gjorde ble riktig. Og dermed feil for Ruud.

– Det begynte ikke så bra, og jeg klarte ikke å føle slagene hans helt. Han slår disse lavene crosserne som er veldig flate, som jeg må ned og på en måte grave opp hvis jeg skal få spinnslagene som jeg liker. Han presser meg til å slå noen feil, og jeg blir litt ukomfortabel, sier Ruud til Eurosport.

Nordmannen fikk først sving på sakene halvveis ut i andre sett. Da brøt han Norrie for første gang og beholdt kontrollen ut settet.

– Jeg klarer å steppe opp servingen min, som kanskje var det viktigste for meg i dag.

– Jeg tror aldri jeg har sett ham serve så bra, sier Norrie etter kampen.

Ny motstander i siste liten

Team Ruud måtte kaste gårsdagens forberedelser i vasken torsdag formiddag. De hadde lagt planen for hvordan verdenstreer Stefanos Tsitsipas kunne beseires.

CIAO: Stefanos Tsitsipas tapte første kamp mot Andrej Rubljov. Han trakk seg fra møtet mot Ruud på grunn av en skade i albuen. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Snaut syv timer før kampstart ble det klart at han trakk seg. Venstrehendte Norrie rykket opp fra reservebenken. Han fremstod uslåelig. Nødløsningen ble å se tre av britens nøkkelkamper fra høsten. Umiddelbart så det ikke ut til at oppskriften satt.

Men en av de største styrkene til Ruud, tilpasningsevnen, kom til nytte utover i kampen.

– Mye endret seg i dag. Jeg skulle ha en kamp som underdog, men så endret det seg da det kom inn erstatter. Da ble det jeg som hadde presset, sier Ruud.

Slik sikres avansement

Novak Djokovic er sikret gruppeseieren etter å ha slått både Casper Ruud og Andrej Rubljov.

De to sistnevnte står med én seier hver og møtes til avgjørende kamp om avansement til semifinalen fredag. Gruppetoerens motstander blir verdenstoer Daniil Medvedev.