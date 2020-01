– Jeg møtte egentlig veggen og ble ekstremt sliten.

Det var i 2018 Casper Ruud begynte å samarbeide med Rafael Nadal. Ruud flyttet til Mallorca med mamma, pappa og en søster for å trene tett på Nadal ved hans tennisakademi på øya der verdenseneren kommer fra. Der ble det hardtrening.

– Jeg tror trenerne, både tennistrenerne og de fysiske trenerne, hadde litt overtenning og var for ivrige på at vi skulle komme i gang å trene veldig hardt.

Ble for tungt

Det endte med overtrening, tunge bein og ingen eksplosivitet. Resultatene var heller ikke som ønsket. I Australian Open i 2019 ble han slått ut allerede i kvalifiseringen.

I SLAG: Casper Ruud har imponert i Australia denne uka. Foto: Tony Ashby / AFP

– Jeg prøvde å si til meg selv at jeg var i god form og at jeg følte meg bra og sånt da jeg var i Australia, men det var ikke før i februar at det slapp litt for meg, at jeg begynte å spille gode kamper igjen.

Ett år etter har pappa Christian analysen klar.

– Alle var litt keene på at «nå skal vi ta neste steg». Og så ble det litt for mye, rett og slett.

ENDA ET STYKKE TIL NADAL: Casper Ruud er nummer 53 på ATP-rankingen, Rafael Nadal er nummer en.

Hører fortsatt på Nadal

Også denne sesongen har han hørt på Rafael Nadal, men ikke gjort alt på samme måte som verdenseneren. Nå har han gått ned på treningsmengdene og har fokuset på mer intesitet i øktene.

– Jeg føler jeg har vært god hver eneste dag. Forhåpentlig har jeg gjort det litt mer riktig og smartere i år.

Resultatene så langt kan tyde på det. 21-åringen er nå nummer 53 på ATP-rankingen, har slått toppspillere som Fabio Fognini og John Isner, og så vidt tapt for femterangerte Daniil Medvedev. Til Eurosport har tenniskongen Nadal sagt at den framgangen gleder også han.

– Det gjør meg glad, for han er en fin fyr som jobber hardt. Det er oppmuntrende med tanke på hva som kommer senere.

Og Norges beste tennisspiller smiler selv også.

– Det har vært mye trening og bra trening. Det føles som jeg er en bedre spiller i år enn i fjor.

ET NUMMER FOR LITEN: Casper Ruud ga femterangerte en Daniil Medvedev kamp til døra i ATP-cupen i Australia nylig. Foto: Tony Ashby / AFP

Pappa Christian er den nordmannen som har vært rangert høyest på ATP-rankingen som nummer 36 i 1995. Nå nærmer sønnen seg den plasseringa med stormskritt. Etter å ha slått Fognini (12) og Isner (19), kommer Casper Ruud sannsynligvis til å være nummer 46 på neste måneds ranking.

Neste turnering er til uka i Auckland, New Zealand.