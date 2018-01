Ruud sjanseløs i varmen - ute av Australian Open

– Jeg var aldri helt med, kan man si. Jeg følte ikke at spillet satt helt til å begynne med. Jeg klarte ikke å komme inn i det og få en ledelse i noen av settene. Jeg var alltid på etterskudd. Da er det vanskelig å hente seg opp mot en spiller som ham, sa Ruud på pressekonferansen etter kampen.

Ruud tok seg til 2. runde i Australian Open etter en svært imponerende snuoperasjon mot Quentin Halys.

Mot argentinske Diego Schwartzman fikk imidlertid nordmannen det tøft.

– Han er nok litt skuffet, han vil jo gjerne vinne de kampene han spiller, sier far og trener Christian Ruud til NRK.

– Men han fikk kjenne litt på nivået på gutta som er såpass høyt på rankingen.

19-åringen virket preget av både varmen (rundt 30 varmegrader) og det harde kampprogrammet den siste tiden. Han tapte settene 6-4, 6-2, 6-3 for sin langt bedre rankede motstander.

– Han var litt sliten, han kom ned hit med ganske mange kamper i kroppen. Det kan nok være at det preget ham litt i dagens kamp, sier han.

– Jeg visste at han var god, men det var ikke min beste dag, forteller Casper Ruud.

VANT: Diego Schwartzman ble for sterk for Casper Ruud. Foto: Vincent Thian / AP

– Schwartzman var bedre

Schwartzman tok seg helt til kvartfinalen i US Open i fjor, og er ranket som nummer 26 i verden. Ruud er rangert som den 137. beste spilleren i verden og oppgjøret avslørte at han ennå har et stykke igjen før han kan slå de aller beste spillerne.

– Det er bare å lære av det og dra hjem for å trene på det han må bli bedre på, sier pappa Ruud.

– Han har litt dårlig backhand og returnerer litt for dårlig. Schwartzman er bedre, men jeg hadde håpet at Casper skulle være på sitt beste – det var han ikke i dag.

Gjorde flere feil

Ruud tapte kampen først og fremst fordi han hadde flere feilslag enn sin motstander. Årets Australian Open har likevel vært et stort løft for både Casper Ruud og norsk tennis.

Ruud kan notere 70 nye poeng på ATP-rankingen og nærmer seg nå topp 100 i verden.

Sist gang en mannlig spiller fra Norge deltok i 2. runde i en Grand Slam-turnering, var i 2001. Da var det Jan Frode Andersen som kom seg til den andre runden i French Open.

Casper Ruuds far, Christian, nådde imidlertid helt til 4. runde i Australian Open i 1997.

