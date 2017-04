Viktig seier for Dæhli og St. Pauli

Mats Møller Dæhli og St. Pauli vant 2–0 over Even Hovland og Nürnberg på bortebane fredag kveld. Seieren gjør at Dæhlis lag klatrer over nedrykksstreken i 2. Bundesliga.

Aziz Bouhaddouz scoret begge målene for Hamburg-klubben.