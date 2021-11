Ruud-rival trekkjer seg: – Han blir kasta ut av vater

Stefanos Tsitsipas fekk ein trå start på ATP-sluttspelet i Torino med 4-6, 4–6 mot Andrej Rubljov. Russaren prøvde å kontrollere seg då matchballen snubla over nettkanten, men klarte berre å halde maska til han hadde takka for kampen.

Rubljovs neve skaut fart i vêret framfor dei snautt 10.000 frammøtte inne i Pala Alpitour. Samtidig rusla Stefanos Tsitsipas ut av hallen med blikket festa djupt i den blåmåla betongen.

ATP-sluttspelet 2021 Ekspandér faktaboks Årets åtte beste spelarar møtest i et sesong-avsluttande sluttspel på ATP-touren. Arrangementet er i Torino i Italia frå 14. til 21. november. Spelarane delast inn i to grupper. Alle spelar minst tre innleiande kampar. Dei to beste frå kvar gruppe går vidare til semifinalen. Finalen spelast søndag 21. november. Seier blir lønna med snautt 20 millionar kroner. Resultat første runde: Grøn gruppe: Novak Djokovic – Casper Ruud, 7–5, 6–2. Stefanos Tsitsipas – Andrej Rubljov, 4–6, 4–6. Raud gruppe: Daniil Medvedev – Hubert Hurkacz 6–7, 6–3, 6–4. Alexander Zverev – Matteo Berrettini 7–6, 1–0 (walkover). Resultat andre runde: Raud gruppe Daniil Medvedev – Alexander Zverev 6–3, 6–7, 7–6. Jannik Sinner* – Hubert Hurkacz 6–2, 6–2. * Sinner erstatta Berrettini i turneringa.

Den 193 centimeter høge grekaren har ikkje vore på sitt beste i haust, heller ikkje måndag. Då han vart spurd om nøyaktig kva som plaga han, nekta han å gå inn på det.

– Eg ønskjer ikkje å gi eit svar på det, sa Tsitsipas kortfatta.

Tysdag formiddag meldte fleire kjelder til NRK at det var lite truleg at grekaren blei klar til onsdagens kamp mot Ruud. Det er no bekrefta frå offisielt hald.

Norrie overtar plassen

Britiske Cameron Norrie (12 i verda) kjem inn som erstattar og møter Ruud onsdag kveld, 21.00.

– Han blir kasta ut av vater. Det er no det gjeld å ta med seg erfaring frå tidlegare, seier Sverre Krogh Sundbø i Discovery+.

MASTERS-TRIUMF: Cameron Norrie vann Masters-turneringa i Indian Wells. Han har vore ein av dei beste spelarane i haust. Foto: Jayne Kamin-Oncea / Reuters

– Ein forventar ikkje å få dette i eit sluttspel, der ein spesifikt jobbar med å analysere enkelte spelarar. Fordelen er at dei har førebudd seg på Norrie med suksess tidlegare, seier tenniskommentatoren.

Ruud vann mot Norrie i finalen av ATP-turneringa i San Diego i oktober. Men då var underlaget langt langsamare enn det i Torino.

– Det er mogeleg at han får ein vanskelegare kamp, meiner Krogh Sundbø.

Måtte trekkje seg i Paris

Tsitsipas innrømde å ha slite med smerter i armen for to veker sidan. Då trekte han seg frå ein kamp for første gong i karrieren.

– Eg har hatt eit problem ei god stund. Det har blitt større dei siste vekene. Eg kjende på smerter under kampen, og vil ikkje at det skal bli verre enn det er no, sa Tsitsipas etter Paris Masters-exiten.

Torsdag gjekk det tilsynelatande betre, men han opplyste at han framleis kunne kjenne smerter i armen før turneringa starta.

No spøkjer er tour-finalen over for Tsitsipas som vann turneringa i 2019. Ruud sin kamp onsdag vil uansett få eit skjebnepreg etter at han tapte sin første kamp mot Novak Djokovic.

Meiner serven blir nøkkelen

Trenerpappa Christian Ruud meiner serven blir essensiell for å ta seg vidare frå gruppespelet. Det lynraske dekket i Torino gjer det vanskeleg å bryte serven til motstandaren, og desto viktigare blir det å ta kontroll over sin eigen. Aller helst ønskjer dei at første-serven sit oftare.

Ruud sine topp 10-triumfar Ekspandér faktaboks Dette er spelarane som Casper Ruud har slått medan dei var rangert blant dei ti beste i verda: 1. Matteo Berrettini (8) med 4–6, 6–3, 7–6 i kvartfinalen av Masters-turneringa i Roma, 2020. 2. Diego Schwartzman (9) med 6–3, 6–3 i 2. runde av Masters-turneringa i Monte Carlo, 2021. 3. Stefanos Tsitsipas (5) med 7–6, 6–4 i 3. runde av Masters-turneringa i Roma, 2021. Stilling mot topp 10-spelarar: 3–14.

Derfor vart Casper Ruud sin «kviledag» brukt til å terpe, slik at han kan prikke endå fleire serve-ess enn dei ni mot Djokovic i dei neste kampane. Og sleppe å ty til andre-serven.

ATP-sluttspelet, ulikt andre turneringar, blir innleidde med eit gruppespel. To sigrar sikrar avansement. Tsitsipas og Ruud tapte opningskampane sine 0–2 i sett. No bør helst Ruud slå Norrie, slik han gjorde i finalen i San Diego.

POPULÆR BLANT ITALIENARANE: Casper Ruud vart raskt omringa av selfie-søkande barn då han var på veg til spelar-loungen. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Gruppa blir avgjord fredag

Djokovic og Rubljov er i førarsetet i den grøne gruppa. Dei møtest onsdag klokka 14.

– Det er ikkje så mykje å seie. Han er ein av dei største spelarane i historia. Eg håpar eg kan ta nokre game, men det einaste eg kan gjere er å gjere mitt beste og å tru på meg sjølv, sa Rubljov om det kommande møtet med verdseinaren.

HEAVY METAL-TENNIS: Andrej Rubljov dundra laus på serven og lykkast med nesten alt han gjorde i det første settet mot Stefanos Tsitsipas. Russaren møter Novak Djokovic onsdag og Casper Ruud fredag. Foto: Luca Bruno / AP

Fredag blir gruppespelet avslutta med kampar mellom Rubljov og Ruud, og Djokovic og Tsitsipas. Nummer éin og to frå gruppa går vidare til semifinale.

Den andre gruppa består av Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Hubert Hurkacz og Jannik Sinner. Førstnemnde er allereie klar for semifinale etter to sigrar.