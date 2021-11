Ruud møter Djokovic – ekspert mener han har motbevist skeptikerne

– Det er overraskende at han er en topp ti-spiller i verden. Men når han er det, så er det ikke veldig overraskende at han er så god på et raskere dekke, sier Discovery+-kommentator Sverre Krogh Sundbø.

Han mener «grusspilleren» Ruud er en av de mest undervurderte hardcourt-spillerne på ATP-touren. Og at det er en stor grunn til at han nå skal spille sluttspill. Der får kun sesongens åtte beste spillere delta.

– Ruuds stempel som en spiller som kun kan prestere på grusen er sterkt overdrevet. Det har han gitt tennisverden en real leksjon på i høst, sier Krogh Sundbø.

Gruppene ble trukket torsdag. Ruud møter Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas og Andrej Rublev.

De to beste går videre til semifinale. Neste søndag kåres en vinner av den prestisjetunge turneringen. Vinneren stikker av med mellom 15 og 20 millioner norske kroner.

Høstsesongens topp ti Ekspandér faktaboks Disse har samlet flest ATP-poeng siden 1. august: 1. Daniil Medvedev – 4050 poeng 2. Alexander Zverev – 2760 3. Novak Djokovic – 2200 4. Jannik Sinner – 1515 5. Cameron Norrie – 1360 6. Hubert Hurkacz – 1125 7. Félix Auger-Aliassime – 1100 8. Stefanos Tsitsipas – 1045 9. Casper Ruud – 1015 10. Andrej Rubljov – 970 Poengene er samlet mellom 1. august og 7. november. Samtlige turneringer er blitt spilt på hardcourt.

Fikk ros av Djokovic

Krogh Sundbø tror seierssjansene er små, men at håpet om avansement lever med en god trekning. Han utpeker to favoritter.

– Djokovic og Daniil Medvedev blir for sterke på dette dekket, i tillegg bør man unngå Alexander Zverev.

Krogh Sundbø mener det slettes ikke er umulig å få til noe i denne gruppen. Det var viktig å unngå å få med Zverev av de beste om håpet om avansement skulle leve. Det gjorde han.

Ruud møtte Djokovic til semifinale i Masters-turneringen i Roma i fjor. Serberen stakk av med seieren 7–5, 6–3, men roste nordmannen etterpå.

Han mente det var tydelig at grus var Ruuds spesialitet. Det stempelet ble forsterket i sommer. På tre helger vant nordmannen tre turneringer på favorittunderlaget.

– Litt urettferdig

Men selv om fem av Ruuds seks ATP-triumfer er kommet på grus, er han åpenbart bedre på hardcourt denne sesongen. De siste fire månedene har han samlet flere poeng på hardcourt enn på de fire foregående årene.

– Alt snakket om at han kun er en ekstrem grusspiller er nok litt urettferdig. Han gjorde det veldig bra i Australian Open (4. runde) og skulle møte Zverev i en kvartfinale på grus i Acapulco, sier Christian Ruud, Caspers far og trener.

Resultatet i Australia er hans beste Grand Slam-resultat. En skade i håndleddet gjorde at han måtte trekke seg fra kampen mot Zverev. Den førte til at det ble færre kamper enn planlagt på hardcourt tidlig i sesongen.

Mener han er bedre på alt

Pappa Ruud sier at de har jobbet med serve- og volleyspillet, men mener det er flere ting som gjør at han nå bemerker seg innendørs.

– Aller mest handler det nok om at han er blitt en bedre tennisspiller. Han har gjort det langt bedre på grus også.

Forklaringen på de store poengsprikene mellom fra sesonger, mener han blant annet skyldes et par taktiske avgjørelser. For eksempel at de forlenget grussesongen med å spille lavere rangerte turneringer for å samle poeng.

Flere poeng leder til høyere ranking, som igjen leder til enklere adgang til de største turneringeen i verden.

– Det spilles om langt flere poeng i de turneringene Casper deltar i nå enn dem i 2018, opplyser pappa Ruud.

Imponerte Björn Borg

Med to kvartfinaler i Masters-turneringene i Toronto og Cincinnati og en overbevisende seier mot Reilly Opelka i Laver Cup i august, fikk Ruud børstet av litt av grusstempelet:

– Vi har lært at Casper ikke bare er en grusspiller, uttalte Alexander Zverev.

Han fikk støtte av Thomas Enqvist, svenskenes tidligere verdensfirer. Han utgjorde kapteinsteamet til Zverev og Ruuds Europa-lag i stjerneturneringen.

– Björn (Borg, journ.anm.) og jeg er superimponert over Casper. Det er veldig moro å se hvordan han har utviklet seg, det enorme året han har hatt. Han er blitt enda bedre. Han har alltid vært lovende, men nå har han fått et lite gjennombrudd, sa Thomas Enqvist.

Den påfølgende uken sikret 22-åringen sin første ATP-triumf på hardcourt i San Diego.

Borg spår en stor fremtid for Ruud: – Han har spilt fantastisk

PS! I ATP-sluttspillet vil en ubeseiret vinner stå igjen med 1500 poeng – mer enn Ruud har samlet på hardcourt gjennom hele sesongen.