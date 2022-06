Ruud med historisk seier i Wimbledon – videre fra første runde

Fotballpresident Lise Klaveness’ rådgiver mistet Qatar-flyet

Iselin Shaw i Norges Fotballforbund får ikke delta fysisk i Lise Klaveness og resten av Uefa-delegasjonens møter i Qatar på grunn av et forsinket fly.

Mandag booket Klaveness en ny flyging med direktefly til Qatar, men Shaw tok en annen rute via Wien. Årsaken var de stive flyprisene direkte til hovedstaden Doha. Norwegians fly til Wien ankom to timer senere enn antatt, og dermed glapp flyet til Doha for Shaw, får NTB bekreftet på flyplassen i Wien.

Shaw er prosjektansvarlig i NFFs avdeling for internasjonalt samfunnsansvar. Hun skal derfor følge tirsdagens møter digitalt, slik Klaveness gjorde mandag.

– Min backup-plan er at jeg blir her og deltar på møtene digitalt. Alt er tatt opp, så jeg vil se gjennom og høre gjennom diskusjonene. Så vil jeg komme med faglig oppfølging med spørsmål og hvordan Lise skal følge det opp internt i diskusjonene, sier Shaw til NTB.

– Så er det selvfølgelig å sørge for at Lise blir fulgt opp på best mulig måte så langt det lar seg gjøre. (NTB)