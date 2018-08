Går tilbake på Red Bull-avtale

Petter Northug og Heidi Weng behøver likevel ikke å si opp Red Bull-avtalene, melder VG.

I april uttalte skiforbundet at ingen landslagsutøvere kan ha private drikkeavtaler, men skal nå altså ha ombestemt seg. Til VG sier langrennsjef Espen Bjervig at de har hatt en gjennomgang sammen med løperne, og at de kun får reklamere for energidrikke i ren privat setting.