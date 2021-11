Ruud klar for historisk semifinale – snudde etter marerittstart

Casper Ruud – Andrej Rubljov 2–6, 7–5, 7–6 (7–5)

Nordmannen frustrerte Rubljov nok til at en racket fløy i bakken, og deretter mistet russeren kontrollen over kampen.

– Det en fantastisk dag for meg og karrieren. Dette året har vært spesielt, og så følge det opp med to gode kamper her, sa Ruud i et intervju til arrangøren.

– Jeg har vært på kanten de to siste kampene. Jeg har kommet tilbake fra å ligge et sett under, i dag til og med et sett og et break. Jeg vet ikke hvordan jeg gjorde det, sa han.

På spill sto en plass i semifinalen, 200 rankingpoeng og et syvsifret pengebeløp.

Da NRK spurte Christian Ruud dagen i forveien, resonnerte han seg frem til at kampen ville være sønnens største i karrieren. Større enn de fem finalene i ATP 250-turneringer og de to Master-semifinale han har oppnådd tidligere i år.

Teamet var også smertelig klare over Rubljovs styrker etter at fire av fire tidligere møter endte med tap. Ruud skulle bekjempe ild med ild.

Men verdensfemmeren var i det umulige hjørnet da kampen startet i Torino. Han fikk spille på styrkene sine og tok kontroll, slik han ikke skulle få lov til.

Russisk racket-åpning

To ganger brøt han Ruuds serve i første sett. Han fikk også muligheten til å gjøre det en tredje gang, men misset. På egen serve satte han settballen.

Ruud har vist at han kan snu en tøff start tidligere, slik han gjorde da Cameron Norrie vant første sett 6–1 onsdag. Og det så ut som han kunne gjøre det samme mot Rubljov.

ATP-sluttspillet 2021 Ekspandér faktaboks ATP-sluttspillet Årets åtte beste spillere møtes i et sesongavsluttende sluttspill på ATP-touren. Arrangementet holdes i Torino. Spillerne deles inn i to grupper. Alle spiller minst tre innledende kamper. De to beste fra hver gruppe går videre til semifinalen. Finalen spilles søndag 21. november. Seier belønnes med snaut 20 millioner kroner. Deltagere: Novak Djokovic

Daniil Medvedev

Alexander Zverev

Stefanos Tsitsipas

Andrej Rubljov

Matteo Berrettini

Hubert Hurkacz

Casper Ruud

Jannik Sinner*

Cameron Norrie* * Sinner og Norrie kom inn som reserver for Berrettini og Tsitsipas. Semifinalene Daniil Medvedev - Casper Ruud/Andrej Rubljov Novak Djokovic - Alexander Zverev Ruuds resultater: Ruud - Djokovic 6–7, 2–6. Ruud - Norrie 1–6, 6–3, 6–4.

Det gikk mot en tung start i andre sett også. Ruud ble brutt til stillingen 1–2, men ryddet umiddelbart opp da russeren servet. Han var inne i kampen igjen.

Andre sett ble avgjort i Rubljovs siste servegame. Det pustet liv i norsk håp.

I tredje og avgjørende sett fulgte de to kamphanene hverandre hele veien til tiebreak. Der avgjorde Ruud til sin fordel.

– Når jeg ligger under med ett break i andre sett, så får jeg til noen gode returer og han gjør noen slurvefeil, og da går gamene fort unna. På de aller viktigste poengene klarer jeg å slå bra med forehanden min, og jeg slår gode forehandvinnere. Til og med på hans andreserve klarer jeg å komme rundt og gå for store returer, noe som funket, sa Ruud til Eurosport etter kampen.

Semifinalene klare

Nå venter Daniil Medvedev i den første av lørdagens to semifinaler. US Open-vinneren har gått ubeseiret gjennom gruppespillet. Han slo først Hubert Hurkacz overbevisende, før han dro i land vippekamper mot Alexander Zverev og Jannik Sinner.

– I morgen blir det trolig den største kampen i min karriere. Jeg må spille mitt beste om jeg skal ha en sjanse, sa Ruud.

Nordmannen er rangert som den åttende beste tennisspilleren i verden, men står nå altså igjen som en av fire spillere i ATP-sluttspillet.

– Jeg ser ikke på meg som den fjerde beste spilleren i verden nå, men jeg satser på høyere posisjoner. Nå er jeg nummer åtte. Jeg tar vare på mine sjanser, og har vært litt heldig her og der, sa han.

I den andre semifinalen møtes olympisk mester Zverev og verdensener Novak Djokovic. Sistnevnte spiller mot Cameron Norrie til kveldskamp fredag.

Det er kun de fire Grand Slam-turneringene som deler ut flere rankingpoeng til vinneren enn ATP-sluttspillet. Sesongfinalen avgjøres søndag. Vinneren stikker av med snaut 20 millioner norske kroner totalt.

PS! Casper Ruud spiller Davis Cup for Norge kommende helg i Oslo. Motstander er Ukraina.