Ruud klar for historisk finale: – Den største kampen i karrieren

Turneringen er en Masters 1000-turnering, kun de fire Grand Slam-turneringene er større å vinne for en mannlig tennisspiller. Ruud har tidligere tapt to Masters-semifinaler.

Ruud har sju ATP-titler, samt to tapte finaler, på CV-en, men de har alle kommet på ATP 250-nivå, to steg under Masters 1000-turneringene.

Ingen nordmann har tidligere vært i en Masters-finale.

– Det føles utrolig gøy og givende når du sier de på den måten. Man representerer alltid Norge når man går ut på den banen, så jeg håper at jeg kan gå helt til topps, sa Ruud til Eurosport etter kampen.

– Nå skal jeg forbedrede meg til søndag, som blir den største kampen i min karriere.

Prestasjonene i Miami gjør at Ruud til uken setter bestenotering på verdensrankingen. Da bykser han opp ett hakk og blir nummer sju.

Fakta om Casper Ruud Ekspandér faktaboks Dette er tennisspilleren Casper Ruud: * Alder: 23 år (født 22. desember 1998) * Klubb: Snarøya Tennisklubb * Verdensranking: 8.-plass * Proff siden: 2015 * ATP-titler: 7 (Buenos Aires i 2020, Genève, Båstad, Gstaad, Kitzbühel og San Diego i 2021, Buenos Aires i 2022). * Beste Grand Slam-resultater: 4. runde i Australian Open (2021), 3. runde i Roland-Garros (2019, 2020, 2021) og US Open (2020), 1. runde i Wimbledon (2019, 2021). Kilde: NTB

Måtte kjempe

Ruud vant kampen med settsifrene 6-4, 6–1. Og selv om det til slutt ble utklassing i andre sett, måtte Ruud lenge kjempe for å slå Francisco Cerundolo, som er nummer 103 på verdensrankingen, langt bak Ruud.

Argentineren spilte sin første Masters-turnering og hadde fram til kampen mot Ruud hatt sin klart beste uke på tennisbanen.

KJEMPET: Casper Ruud måtte kjempe mot Francisco Cerundolo. Foto: Geoff Burke / Reuters

– Det er hans beste uke i karrieren og en av mine bedre uker og resultater i karrieren, så jeg håper jeg kan bruke de tre semifinalene jeg har spilt før til min fordel, sa Ruud etter kvartfinalen.

Og Cerundolo ga motstand i første sett. Der ble Ruud overrumplet og brutt i første game.

Heldigvis for Ruud kom det et motsvar umiddelbart. Han trengte to bruddballer til å utligne kampen. Deretter var det en lang stillingskrig og mange enkle feil på begge sider av nettet.

– Luften gikk ut av ham

Ruud fikk mer dreis på det på tampen av åpningssettet og brøt på stillingen 5-4.

Cerundolo var farlig nær å bryte Ruud på direkten også i andre sett. Og også i sitt andre servegame måtte Ruud kjempe innbitt, og han brukte ni minutter på å redde seg inn. Men så våknet nordmannen.

Med to blanke game og kanonslag med forehanden hoppet Ruud fra 2–1 til 4–1. Derfra fant aldri Cerundolo en vei tilbake.

– Det var en litt trøblete start. I andre sett klarer jeg å holde på serven og vinne noen fysiske ballvekslinger og game. Kanskje gikk luften litt ut av ham til slutt. Det var deilig å få et dobbeltbrudd, sa Ruud.

GA MOTSTAND: Francisco Cerundolo ga Casper Ruud kamp, men måtte gi tapt. Foto: Wilfredo Lee / AP

Slo ut verdensfireren

Ruud kom seg til semifinalen etter at han slo ut verdensfirer Alexander Zverev i kvartfinalen natt til torsdag norsk tid. Det omtalte han selv som den beste seieren i karrieren så langt.

Zverev hadde slått Ruud begge gangene de to hadde møttes tidligere, i Cincinnati og Paris i fjor. Begge de tapene kom i Masters 1000-turneringer. Torsdag fikk nordmannen «endelig» revansje.

Polske Hubert Hurkacz møter spanske Carlos Alcaraz i den andre semifinalen natt til mandag norsk tid. De to er begge dårligere ranket enn Ruud.

– Jeg er åpenbart glad for å komme til finalen, og håper jeg kan levere en god match der, sa Ruud.