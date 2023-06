Ruud klar for finale i Roland Garros – herjet med rådvill Zverev

Der venter Novak Djokovic på andre siden av nettet i en drømmefinale søndag ettermiddag.

– Helt enormt at han klarer å komme seg til finale her i år. Det var ikke så mange som hadde trodd det tidligere i sesongen, sier Eurosport-ekspert Christer Francke etter kampen.

Utviklingsansvarlig i Norges Tennisforbund og ekspert på Eurosport, Øyvind Sørvald, slet med å finne ordene for å beskrive prestasjonen.

– Jeg har aldri sett ham bedre. Han er har en enorm ro, og han beveger seg veldig bra. Han har hatt en voldsom stigning for hver kamp. Dette var enormt bra, sier Øivind Sørvald

På tribunen satt en tydelig rørt Ruud-familie med en beveget pappa og trener Christian Ruud i kameraenes fokus.

– Jeg skylder all min suksess til han. Han har pushet meg hver dag siden jeg var 12 år. Uten han hadde jeg ikke vært her. Det samme med moren min - jeg hadde ikke vært der uten dem, sier Ruud på indre bane som også takket publikum.

Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

– Jeg gikk ut der uten å spille med for mye følelser og press. I dag spilte jeg veldig bra. Fra start til slutt gikk det min vei. Jeg er veldig glad for å vinne denne matchen, sier Ruud.

I fjor var Ruud i sin første Grand Slam-finale i samme turnering. Da tapte han klart for gruskongen Rafael Nadal, som nå er ute med skade. I fjor nådde han også finalen i US Open, men tapte mot Carlos Alcaraz.

Nå får han en tredje mulighet til å vinne sin første Grand Slam.

– Jeg trodde ikke at jeg var favoritten til å gå til finalen før turneringen. Men her er vi to uker senere - forhåpentligvis kan "third time be the charm for me", sier Ruud på banen.

– Forrige gang spilte jeg mot Nadal, nå mot Djokovic ... Det er to av de beste spillerne gjennom tidene. Det blir tøft, men jeg skal smile mye og nyte det, avslutter Ruud.

Ypperlig start

I semifinalen fikk Ruud en strålende start og brøt Zverev tidlig og ledet 2–0 i første sett etter bare seks minutter.

Zverev reiste seg og brøt tilbake direkte i et game som alene varte over ti minutter, men derfra og ut handlet det meste om Ruud i det første settet. Ved hjelp av to ess gikk han opp i 4–1 og servet hjem settet etter først å ha avverget en bruddball. Første sett varte i bare 47 minutter.

Det andre settet startet tyskeren best og holdt serven de første gangene, mens Ruud måtte avverge tre bruddballer før han vant fem poeng på rad og utlignet til 2–2.

På stillingen 3–3 satte Ruud inn støtet ved å bryte motstanderens serve blankt. Så holdt han serven to ganger og kunne juble for ny settseier etter en time og 37 minutters spill.

Rådvill tysker

Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

I det tredje settet vartet Ruud opp med tennis av ypperste klasse. Tar tre strake game og fikk alt i egne hender tidlig i det som ble det siste settet.

Ruuds blytunge forehand blir avgjørende når Ruud økte ledelsen til 4-0 i det tredje settet. Zverev virket rådvill og fortvilet over å møte sin overmann i Snarøya-gutten.

I det siste gamet så det ut til at tyskeren hadde gitt opp og Ruud servet inn til 6-0 i tredje sett og finaleplass i Roland Garros for andre år på rad.

– I tredje sett klarer jeg å steppe opp og slippe meg litt mer løs. Jeg klarer å slå flere gode vinnere og han faller litt sammen, så jeg får det som jeg vil, sier Ruud til Eurosport.

Tidligere fredag kveld sikret Novak Djokovic seg muligheten til å spille for sin 23. Grand Slam-tittel etter å slått ut verdensener Carlos Alcaraz 6-3, 5-7, 6-1, 6–1. Spanjolen fikk sine sjanser ødelagt av krampe og Djokovic fikk det til slutt enkelt i de to siste settene.