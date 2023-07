Ruud kaller Eikeri-kritikk for «heksejakt» – mener russersamarbeid er uproblematisk

– Russerne har fått spille Wimbledon i år, noe de ikke fikk i fjor, så jeg tenker ikke det bør være et problem hvem hun (Eikeri) velger. Sånn kan skje litt tilfeldig. Jeg synes det er en litt teit sak å gå etter. Det blir heksejakt på en måte.

Det sier Casper Ruud til NRK på en digital pressekonferanse i forkant av Båstad-turneringen i Sverige.

TENNISSTJERNE: Casper Ruud. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Eikeri fikk tirsdag kritikk av NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt for å spille med russiske Alexandra Panova i den prestisjetunge Wimbledon-turneringen i forrige uke.

Han kaller blant annet valget hennes for «ignorant».

I en uttalelse til NRK beklager Eikeri og forklarer at hun kun tenkte på det sportslige og ikke på nasjonalitet da hun valgte å spille med Panova.

– Sett i ettertid, skulle jeg ønske jeg hadde tenkt på dette i forkant, men det gjorde jeg dessverre ikke. Jeg er veldig lei meg for valget jeg tok, tatt verdenssituasjonen i betraktning, og min støtte går fullt og helt til Ukraina, sier 30-åringen.

– Skjønner ikke hvorfor hun skal beklage

Casper Ruud mener imidlertid at Eikeri ikke har gjort noe galt – og gir henne full støtte.

– Russere får lov til å spille Wimbledon, det er enkelt og greit. Og hun støtter ikke Russland selv om hun spiller med en russisk partner. Den partneren har mest sannsynlig levd 90 prosent av livet utenfor Russland og kan ikke noe for hvor hun er fra, sier han og fortsetter:

– Jeg kan ikke se at det er å støtte Russland, og da skjønner jeg ikke hvorfor hun skal beklage? Wimbledon har sagt de har lov, WTA og ATP, og vi følger det fordi vi spiller under de organisasjonene. Derfor synes jeg ikke det skal være noe problem at hun valgte en russer i dette tilfellet.

BEKLAGET SEG: Ulrikke Eikeri sier til NRK at hun er lei seg for at hun spilte med en russisk doublepartner i Wimbledon. Foto: PATRICK HAMILTON / AFP

Det norske tennisesset synes ikke Eikeri trenger å beklage seg i det hele tatt.

– Jeg tenker hun mest sannsynlig har beklaget seg fordi dere i media presser henne til å gjøre det, sier Snarøya-mannen.

NRK har vært i kontakt med Eikeri via hennes far. Hun ønsker ikke å komme med ytterligere kommentarer i denne saken.

Ruud med sympati for svensk utestengt konkurrent

Det digitale pressetreffet med Ruud ble også preget av tirsdagens sjokknyhet om at svenske Mikael Ymer er utestengt i 18 måneder for å ha misset tre dopingtester i løpet av et år.

UTESTENGT: Tirsdag ble det kjent at Mikael Ymer er utestengt i 18 måneder. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Ymer mener selv at utestengelsen er urettferdig og forklarer at han aldri har brukt eller vært mistenkt for å bruke et ulovlig middel.

Ruud forteller til VGs journalist at han har sympati for svensken og at han selv har hatt trøbbel med å overholde meldeplikten.

– Du må alltid ha i bakhodet at du må være på et sted i en time hver eneste dag. Derfor kan det være problematisk å gjøre spontane ting som å møte venner eller finne på andre spontane ting, sier Ruud til avisen og fortsetter:

– Jeg har fått advarsler tidligere og vet hvor vanskelig det kan være iblant. Men man må bare akseptere at man er en meldepliktsutøver.

Casper Ruud spiller 2. runde av ATP 250-turneringen i Båstad torsdag. Han er blant turneringens favoritter.