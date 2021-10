Ruud i sluttspelthriller – under hardt press frå tre spelarar

Det er berre åtte spelarar som får moglegheita til å kjempe om snautt 25 millionar kroner, 1500 rankingpoeng og ein av dei gjævaste titlane til tennissporten.

Seks av plassane er opptekne. Kampen om dei to siste er vidopne.

Færre enn 200 poeng skil Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Jannik Sinner og Cameron Norrie når det står att tre turneringar før deltakarlista til Torino blir ferdigstilt. Maksimalt to av dei nemnde skal dit. I tillegg kan Felix Auger-Aliassime og Aslan Karatsev blande seg inn.

– Casper ligg best an poengmessig. Dei andre må prestere. Casper må i grunn berre prestere om dei andre gjer det, seier Dplay+-kommentator Christer Francke.

ATP-racet før Wien Ekspandér faktaboks Disse kjemper om de to siste plassene: Casper Ruud – 3015 poeng

Hubert Hurkacz – 2955

Jannik Sinner – 2845

Cameron Norrie – 2840

Félix Auger-Aliassime – 2330

Aslan Karatsev – 2280 Karatsev er eneste som ikke spiller i Wien. Han deltar i en ATP 250-turnering i St. Petersburg. Disse er allerede kvalifiserte: Novak Djokovic

Daniil Medvedev

Stefanos Tsitsipas

Alexander Zverev

Andrej Rubljov

Matteo Berrettini

Han presiserer likevel at det er stor fare for at dei faktisk presterer.

– Alle tre kan gå forbi

– Jannik Sinner er i form og det same er Norrie. Dei kjem nyleg frå imponerande turneringssigrar og dei er gode innandørsspelarar. Alle dei tre kan gå forbi Casper.

Nøkkelen ligg i å samle flest mogleg av dei 1750 poenga som blir delte ut i Wien (500), Paris (1000) og Stockholm (250) dei neste vekene. Alle turneringane blir spelte innandørs på hardcourt.

– Det er ikkje der Ruud har hatt styrken sin, men han har teke mange steg og brote barrierar gjennom heile sesongen. Det er ikkje utenkjeleg at dette er den neste koden han knekk, seier Dplay+-kommentator Sverre Krogh Sundbø – og siktar til innandørs hardcourt, eit dekke som ofte blir rekna som veldig raskt.

Ruud opnar mot Lloyd Harris og Norrie mot Marton Fucsovics i Wien onsdag, medan Sinner innleier mot servekanonen Reilly Opelka torsdag.

Poengene som deles ut Ekspandér faktaboks Wien (ATP 500) Seier: 500

Finale: 300

Semifinale: 180

Kvartfinale: 90

2. runde: 45

1. runde: 0 Paris-Bercy (Masters 1000) Seier: 1000

Finale: 600

Semifinale: 360

Kvartfinale: 180

3. runde: 90

2. runde: 45

1. runde: 10 Stockholm (ATP 250) Seier: 250

Finale: 150

Semifinale: 90

Kvartfinale: 45

2. runde: 20

1. runde: 0

Knalltøff trekning

Då Ruud møtte Harris i Indian Wells for nokre veker sidan, gjekk han sigrande av bana etter ein kamp i kraftige vindkast. Francke åtvarar mot sørafrikanaren.

– No er det innandørs. Det er meir føreseieleg og det går litt fortare. Harris er ei tøff nøtt inne, sjølv om den hardcourten i Wien ikkje er så rask. Han hadde litt stong inn sist. Harris hadde enormt med breakballer som han ikkje tok vare på.

Den tidlegare noregsmeisteren Francke meiner det er heilt nødvendig å vinne meir enn éin og to kampar dei neste turneringane. Vinn Ruud to matchar i Wien, er det svært sannsynleg at han møter Sinner i kvartfinalen.

– Casper er betre utandørs, men Sinner er heilt klart ein betre innandørspiller. Det er noko som klikkar for han når han kan gå inn og det er same forhold på begge sider på nettet. Han slår litt flatare og litt meir kontant. Han har perfekt stil for innandørstennis, seier Francke.

Murray med hjelpande hand

– Han slår ballen veldig reint frå djupt i bana. Han flyttar seg veldig bra, er god i returspelet og innandørsbanar ser ut til å passe han. Det verkar som han likar det, sa tennislegenda Andy Murray om italienaren etter å ha slått Hurkacz i 1. runde.

Hurkacz er med andre ord ute av kampen om poeng i den austerrikske hovudstaden. Murray var glad for å kunne gi ei handsrekking til britiske Norrie.

– Hurkacz må finne på noko i Paris. Dei som gjer ei god turnering der, vil ha store sjansar for å knipe ein av dei siste plassane, seier Francke.

ATP-sluttspillet Ekspandér faktaboks ATP-sluttspillet i 2021 Arrangeres i Torino fra 14. til 21. november.

Årets åtte beste spillere er kvalifiserte.

Spilles som et gruppespill med påfølgende semifinaler og finale.

Kampene avgjøres over tre sett.

Vinneren får 1500 poeng ved seier i alle kampene. Grand Slam-turneringene gir til sammenligning 2000 poeng. Roger Federer er den mestvinnende med seks titler i ATP-sluttspillet. Novak Djokovic har vunnet turneringen fem ganger, mens det er en av få store turneringer som aldri er blitt vunnet av Rafael Nadal. Blant årets deltagere har også Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas og Daniil Medvedev vunnet.

Dommen til ekspertane:

Casper Ruud (22)

SAN DIEGO: Casper Ruud tok den femte tittelen i sesongen på USAs vestkyst, den første på hardcourt. Foto: Derrick Tuskan / AP

Nasjonalitet: Noreg

Ranking: 8

Poeng sidan 1. august: 995

Styrke: – Casper er veldig god til å vinne jamne kampar. Han har vunne veldig mange kampar på tre sett. Han er sterk mentalt og sterk fysisk, meiner Francke.

Svakheit: – Ruud har spelt veldig mange kampar. Det blir spennande å sjå korleis han slår tilbake etter å ha vore i sitt livs form. Spelar ein så mykje tennis, blir det kraftige belastningar, seier Krogh Sundbø.

Høgdepunkt i 2021: Tre turneringssigrar på tre strake helgar i ATP 250-turneringar. Vann tidlegare Genève Open (250). Vann sin første hardcourt-turnering i september, det óg på 250-nivå. Representerte Europa-laget i Laver Cup.

Hubert Hurkacz (24)

METZ: Hubert Hurkacz vann ATP 250-turneringa i Metz i slutten av september. Hans største triumf kom tidleg i sesongen, då han vann Masters 1000-turneringa i Miami føre Jannik Sinner. Foto: Jean-christophe Verhaegen / AFP

Nasjonalitet: Polen

Ranking: 10

Poeng sidan 1. august: 790

Styrke: – Har potensial til å levere mange serve-ess, men viss han først er sikta inn, så er han òg farleg i dei lengre duellane. Spelar med tyngd, seier Krogh Sundbø.

Svakheit: – Stabiliteten. Han har vore veldig varierande og ustabil i 2021, held kommentatoren fram.

Høgdepunkt i 2021: Siger i Masters 1000-turneringa Miami Open, og dessutan to 250-turneringar. Alle tre på hardcourt.

Jannik Sinner (20)

ANTWERPEN: Jannik Sinner lada opp til Wien med siger i ATP 250-turneringa i Belgia sist veke. Det var den fjerde single-tittelen hans i 2021. Foto: Kristof Van Accom / AFP

Nasjonalitet: Italia

Ranking: 11

Poeng sidan 1. august: 1380

Styrke: – Han er ein spelar som til tider kan sjå ganske utilnærmeleg ut. Han har teke minst like store steg som Ruud. Det han leverte i Antwerpen var heilt vanvitig, seier Krogh Sundbø.

Svakheit: – Sinner sleit ein periode midtvegs i sesongen med spelarar som legg trykk på han. Det blir interessant å sjå korleis han står i mot når nokon set ekstra tempo på ballen.

Høgdepunkt i 2021: Siger i 500-turneringa i Washington. Tre sigrar i 250-turneringar i Australia, Bulgaria og Belgia, og dessutan eit finaletap i Miami Open (Masters 1000). Alle på hardcourt.

Cameron Norrie (25)

INDIAN WELLS: Cameron Norrie har klatra jamt og trutt på rankinga i 2021. Hans definitive gjennombrot kom i Masters 1000-turneringa Indian Wells, der han vann over Nikoloz Basilashvili i finalen. Veka før vart han senka av Ruud i San Diego. Foto: Jayne Kamin-oncea / Reuters

Nasjonalitet: Storbritannia

Ranking: 14

Poeng sidan 1. august: 1270

Styrke: – Har vunne det som er å vinne den siste tida og er ein strålande hardcourt-spelar, seier Krogh Sundbø.

Svakheit: – Eg er litt meir usikker på Norrie. Han spelar med ein ganske flat backhand som kan vere ganske risky, supplerer Francke.

Høgdepunkt i 2021: Siger i Masters 1000-turneringa i Indian Wells og 250-turneringa i Los Cabos. Begge på hardcourt.