Ruud gruser tennisstjernene – topper verdensstatistikk

Casper Ruud var overlegen i den første runden av Grand Slam-turneringen French Open i tennis mandag kveld.

Mot japanske Yuichi Sugita vant han i tre strake sett (6-1, 6-3, 6-1) på imponerende vis. Men det er en annen statistikk som gjør at tennisverden har fått øynene opp for den norske superstjernen.

Med seieren har Ruud nå vunnet hele 16 kamper på grus denne sesongen. Ingen andre spillere har vunnet flere gruskamper i år, skriver ATP Tour på sine nettsider.

– Det er klart det er hyggelig. Det viser at han er en av de bedre i grus i år, sier pappa og trener Christian Rudd til NRK.

16 seiere og storform

Det skal også nevnes at Ruud har spilt en del flere turneringer enn de aller beste denne sesongen. De fire best rangerte tennisspillerne i verden har totalt spilt tre grusturneringer i år. Ruud har spilt fem – og tatt seg til to finaler og to semifinaler.

– Det er noen av dem som er topp 10–15 som ikke har spilt så mye grus, så den statistikken lyver kanskje litt, men det viser at Casper er en av de bedre spillerne på grus så langt i år. Det er morsomt å være på toppen av den statistikken, sier Christian Ruud.

VANT LETT: Ruud hadde ingen problemer med å ta seg videre fra den første runden i French Open mandag. Foto: Christophe Ena / AP

– Det forteller at potensialet til Casper er stort. Han er ung og jobber på, vi prøver å gjøre det bedre hele tiden, legger han til.

Har slitt med skulderen

Uansett viser de siste ukene at 21-åringen er i storform. Og denne uken spiller Ruud French Open, en av de fire mest prestisjetunge tennisturneringene i verden. Turneringen spilles på nettopp grus.

– Jeg håper han kan gjøre det bra her også, så får vi se hva fremtiden bringer, om Casper kan bli en ny grusstjerne. Vi får håpe på det, sier pappa Ruud.

Også statistikken i den første kampen denne uken, var imponerende. Halvveis i kampen hadde Ruud vunnet mer enn dobbelt så mange poeng som det motstanderen hadde gjort. Ruud vant settene 6-1, 6–3 og 6–1.

Før kampen hadde Ruud slitt litt med en vond skulder etter turneringene de siste to ukene. Pappa Ruud tror ikke den skulderen skal skape store utfordringer resten av French Open.

– Jeg syns beina så bra ut, og skulderen så bra ut også. Vi er fornøyde med at det ble en ganske kort kamp også, sier pappa Ruud til Eurosport.

I neste runde møter Casper Ruud Tommy Paul. Paul er rangert som den 55. beste tennisspilleren i verden. Kampen spilles etter planen på onsdag.