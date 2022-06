Ruud fikk streng beskjed for oppførselen – roses av Nadal for ydmykheten

– Tårene kom fort når det gikk dårlig og jeg tapte. Jeg husker at det var flere kamper jeg gråt etter tap. Når man ser tilbake på det, så er det jo helt latterlig, sier Ruud.

Den finaleklare nordmannen uttalte like etter kampen at han tidligere kunne være en sutrekopp når det blåste motvind på banen. Han blir bedt om å utdype av VG på pressekonferansen etter semifinalen mot Marin Cilic.

– Det hadde jo ingenting å si hvordan den kampen man gikk, da man var 10–11 år. Men der og da føltes det som verdens undergang.

Han forteller at det endret seg da han ble 15–16 år og begynte å trene med Pedro Rico. Spanjolen var med da Ruud vant sin første ITF-tittel i 2016.

– Han var veldig streng og synes det var viktig at jeg la fra meg det. Han sa at når du kommer på ATP-touren, så koster alle kamper. Å bruke energi på å sutre og klage for mye, det er helt unødvendig, sier Ruud.

Roses av Nadal

Nå har han lagt fra seg uvanene. Han forsøker å legge all energi inn i neste kamp. Og når konkurrentene ikke oppfører seg slik som forventet, forsøker han i det lengste å holde masken, som mot danske Holger Rune i kvartfinalen.

Mot Rafael Nadal i finalen av Roland Garros er det neppe stor sannsynlighet for at utenomsportslige begivenheter stjeler fokus. Han er – i likhet med Ruud – en spiller som sjelden oppfører seg dårlig.

Spanjolen er full av lovord om nordmannen, som siden 2018 har vært tilknyttet Rafael Nadal-akademiet.

– Han har en veldig fin personlighet med tanke på tennis. Han er avslappet og ydmyk, og alltid positiv til å lære mer. Som jeg alltid sier, så liker jeg at gode mennesker oppnår drømmene sine, sier Nadal til NRK.

TRENER SAMMEN: Rafael Nadal og Casper Ruud i 2020, da de henholdsvis var nummer 1 og 53 på ATP-rankingen. Nå er de nummer 5 og 8. Foto: Margret Helland

Nå gleder nordmannen seg til en etterlengtet duell mot idolet.

Ventetiden er over

– Det har vært verdt ventetiden endelig å få møte ham. Det har vært nærme i Roma og et par andre steder, men så har det aldri skjedd. Å få møte ham i finalen i Roland Garros er noe helt spesielt og utrolig, sier Casper Ruud til NRK.

Ruud har møtt Roger Federer og Novak Djokovic, men aldri den siste av de «tre monstrene» som Andy Murray har kalt dem. Nå står 23-åringen for sin aller største utfordring i karrieren – og kanskje den største man kan få på tennisbanen.

– Han har aldri tapt en finale og vunnet 13. Det er en helt ekstrem rekord som jeg aldri tror kommer til å slås. Hadde jeg skulle slå den, ville jeg måtte jeg vunnet vært år til jeg var 36, så det er litt uvirkelig å tenke sånn, sier Ruud.

NADALS FØRSTE: Rafael Nadal tok sin første Roland Garros-triumf i 2005. Foto: LIONEL CIRONNEAU / AP

Ruud husker fortsatt godt første gang Nadal vant i Paris som 19-åring:

– Da var jeg vel bare 5–6 år, tenker jeg, og så på TV hjemme i stuen. Det var da jeg ble fan. Det var det det begynte med. Og så hadde han den råskapen, langt hår, spilte i singlet og var sterk. Og spilte en morsom tennis.

– Noe jeg kan skryte av

Philippe Chatrier er hjemmebane for Nadal. 13 av hans 21 Grand Slam-triumfer har kommet her i Paris. Ingen av finalene har endt med tap.

Og Ruud vil uansett utfall være i særdeles godt selskap.Navnene på de som har gått tapende av banen knkluderer de største stjernene i tennisverdenen: Mariano Puerta, Roger Federer (4), Robin Söderling, Novak Djokovic (3), David Ferrer, Stan Wawrinka, Dominic Thiem (2).

– Å være en del av den gruppen er noe jeg kan skryte av resten av karrieren. Jeg vil selvfølgelig prøve å gå for tittelen, og det ville vært bedre å ha det å skryte av etter karrieren.

For ordens skyld vant fire av syv av dem har vunnet Grand Slam-finaler før eller etter Nadal-tapet.

– Psykologisk overtak

Ruuds semifinalemotstander, Marin Cilic, har møtt Rafael Nadal ni i løpet av årene på ATP-touren. På spørsmål om han ser likheter i spillet deres, sier den tidligere US Open-vinneren at Ruud at de minner om hverandre.

– Casper er på et vis litt som en høyrehendt Rafa. Han står også langt bak på returene, slår mange baller med høy bue, har en utrolig forehand og er ganske rolig på banen.

GRATULERTE RUUD: Marin Cilic tok tapet med fatning. Nå tror han at Ruud har en sjanse til å slå Nadal i finalen. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Cilic ser ikke bort ifra at Ruud kan stå i veien for Nadals 14. Roland Garros-tittel.

– Ja, absolutt. Det er en finale og Casper spiller solid. En ulempe og fordel kan være at de aldri har møtt hverandre. Så det er åpenbart et lite psykologisk overtak for Rafa å spille her og føle seg som hjemme, mens det er første gang for Casper.

– Men jeg syns definitivt han spiller veldig bra. Han er rolig på banen. Jeg tror han kommer til å holde dette nivået.

PS! Roland Garros-finalen mellom Casper Ruud og Rafael Nadal kan du høre på NRK Sport søndag, klokken 15.00.