Ruud fikk bank av verdenstreeren

Casper Ruud ble tidvis utspilt i kvartfinalemøtet med Stefanos Tsitsipas i ATP Masters-turneringen i Toronto fredag. Tapet var tennisessets første på 15 kamper.

Motstanden ble som fryktet vel tøff for Ruud. Han måtte se seg utklasset med sifrene 1-6, 4–6 på den canadiske hardcourten.

To strake brudd tidlig i kampen banet vei for et soleklart Ruud-tap. Kun én gang klarte han å holde egen serve i første sett. Nordmannen slet med timingen på forehanden og strevde voldsomt med å tøyle Tsitsipas' aggressive spillestil.

Ruud går neste uke løs på nok en Masters-turnering i Cincinnati i Ohio. Det blir hans siste konkurranse før US Open, som er årets siste Grand Slam-konkurranse.