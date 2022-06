Ruud-drama før semifinalen – forbannet etter avlyst trening

Etter gårsdagens seier mot danske Holger Rune, startet en stor offentlig krangel, stygge karakteristikker og beskyldninger om løgn.

Ruud våknet til en mediestorm.

Og nå når han endelig skulle varme opp og slå seg inn før semifinalen mot Marin Cilic, dukket nye utfordringer opp.

Kort tid før Ruud gikk på bane to på Roland Garros-anlegget, begynte det å falle lette regndråper over grusen. Banemannskapet var raske til å dekke til banen med plastdekke. Treningen ble avbrutt av lett regn i luften.

At treningen ble avbrutt av lett regn i luften, falt ikke i god jord hos Ruud. Han henvendte seg direkte mot banemannskapet som stod på motstatt side.

– Du snakker til meg på fransk, som om jeg forstår. Vil du at jeg skal snakke norsk til deg?, ropte Ruud på engelsk.

Ruud fortalte banemannskapene på bane to at de kan trene slik forholdene er nå, men de som styrer ved bane to på Roland Garros avfeide dette. Da de ansvarlige for banen kom bort til Ruud fikk de to klare spørsmål:

– Hvorfor kan du ikke lytte til spillerne? Hvem er det som skal spille matchen?, sa Ruud videre, tydelig frustrert.

Pappa og trener Christian Ruud stod med telefonen til øret og forsøkte tilsynelatende å få ryddet opp i situasjonen. Noen minutter senere forlot Team Ruud banen med et team fra Netflix på slep.

Godt norsk vær

Det er ikke ofte det regner under Roland Garros. Men de få regndråpene som har dukket opp, mener Lars Gjerdåker at ikke er noe å rynke på nesen av. Han er generalsekretær i Norges Tennisforbund.

– Som vestlending er dette fint, godt norsk sommervær. Vi spiller jo tennis i vær som dette her, sier han til NRK.

Han fortsetter:

– Det er tydelig at banemannskapet fikk en beskjed fra sekretariatet og tør ikke å gjøre noe med det. Litt slik er den franske kulturen, at bestemmelsene blir tatt av de som nødvendigvis ikke er til stede. Da ble det slik som det ble, og Ruud måtte gå av banen før han fikk begynt.

– Det er ikke så gunstig å få avbryte planen sin slik?

– Nei, men på en annen side er Ruud ganske rutinert og vant til å vente lenge. Han er profesjonell og dette håndterer han. Jeg tror frustrasjonen kom av at det var spillbare forhold, og da er sunn fornuft, som Casper har masse av, at de kunne spille der. Men det falt ikke gjennom, sier Gjerdåker.

Ettermiddagskamp

Om få strakser skal Rafael Nadal og Alexander Zverev spille mot hverandre i den første semifinalen i Roland-Garros, også kalt French Open. For anledningen har de lukket taket på Philippe Chartrier-anlegget.

Semifinale nummer to er mellom Ruud og Cilic, og den kampen starter tidligst 17.30.