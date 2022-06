Ruud definert som B-utøver av Olympiatoppen: – Absurd

Fem turneringstriumfer, semifinale i ATP-sluttspillet og rangert som en del av den absolutte verdenselite.

Slik lyder fjorårets fasit for Casper Ruud, men det var ikke nok til å få A-status fra Olympiatoppen. Da listene for 2022 ble offentliggjort, hadde tennisprofilen fortsatt bokstaven B bak navnet sitt.

NRKs Jan Petter Saltvedt mener det faller på sin egen urimelighet.

– At det å kvalifisere seg til ATP-sluttspillet i tennis i seg selv ikke er mer enn nok til å kvalifisere seg til et skinnende A-stipend i Norge, er i seg selv smått absurd, sier han.

– Det viser dessverre igjen hvor firkantet disse reglene praktiseres fra Olympiatoppens side, konkluderer sportskommentatoren.

TIL FINALE: Casper Ruud møter Rafael Nadal i Roland Garros-finalen i Paris. Foto: Michel Euler / AP

Ruud har nettopp spilt seg til finalen i Roland Garros-turneringen i Paris. Grand Slam-turneringen foregår på nøyaktig samme anlegg hvor det skal deles ut OL-medaljer to år frem i tid.

Lars Gjerdåker, president i Norges Tennisforbund, ber Olympiatoppen om å endre reglene.

– Casper er ikke en B-utøver. De bør se på hvordan de måler kvaliteten, fortsetter Gjerdåker.

SEIER: Turneringen i Gstaad i Sveits var én av mange av Ruuds høydepunkter i 2021. Foto: Peter Schneider / AP

– Større enn OL-medalje

Totalt 16 utøvere og to lag i sommeridretter ble i februar tildelt Olympiatoppens A-stipend. For å få A-stipend må visse kriterier oppfylles. På Olympiatoppens nettsider er følgende resultater oppgitt at normalt utløser A-stipend:

Medalje i olympiske leker eller Paralympics

Plassering blant de tre beste i verdenscup sammenlagt i olympiske eller paralympiske idretter

Olympiatoppen har også kriterier som etter nærmere vurdering kan utløse tilbud om A-stipend:

Toppresultater i OL, PL, VM, i spesielle tilfeller EM, og/eller konkurranser på tilsvarende nivå.

Tennispresident Gjerdåker mener kriteriene i for stor grad vektlegger medaljer.

– Medaljer deles ikke ut så ofte i Tennis. Grand Slam-turneringene har nok en høyere status enn OL. Dette er større enn medalje OL-medalje i tennis, sier han om Ruuds prestasjoner i den pågående turneringen på grusen det skal kjempes om medaljer om i 2024.

Saltvedt er helt enig. Han er oppgitt over reglene, men også over hvordan reglene blir håndhevet fra Olympiatoppens side.

– Det er vanskelig å skjønne hvorfor man tviholder på en så lite virkelighetstilpasset tolkning av regelverket – om det er det for å spare penger man egentlig burde brukt med glede, eller om det er det fordi man ikke vet bedre, sier han.

– Kan tolkes og misoppfattes

Marit Breivik, sommeridrettssjef i Olympiatoppen, mener at det er unødvendig å henge seg opp i hvilken bokstav som står bak hvilken utøver.

– Vi som jobber tett på dette, ser ikke sånn på det, sier hun.

Breivik opplyser likevel at kriteriene skal evalueres i år, og at hun ser for seg at det også kan føre til en begrepsendring.

– Jeg er enig i at dette med A og B kan tolkes og misoppfattes, erkjenner hun.

LOVER EVALUERING: Marit Breivik. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Sommeridrettssjefen opplyser videre at det kun er stipendbeløpet som er ulikt for A- og B-utøvere, og at Ruud derfor har tilgang på samme faglige støtte som han ville ha hatt ved A-kategorisering.

– Så egentlig har dette liten betydning, ettersom han uansett tjener mer enn inntektsgrensen for å få pengestøtte, oppsummerer Breivik.

Det avfeier Saltvedt som et billig argument.

– Ruud trenger jo helt åpenbart ikke pengene akkurat nå, men dette dreier seg om prinsipper og ikke minst en generell forståelse av nivå i de forskjellige idretter.