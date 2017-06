Ruth Kasirye anker dopingdommen

28.12.2015 – Innlagt på sykehus med akutt malariaanfall (04.00-09.00 bevisstløs). Hevder hun fikk meldonium som en del av sin medisinske behandling, uten å selv være klar over det.

01.01.2016 – Meldonium oppført på WADAs Dopingliste.

01.01.2016 – 14.01.2016 Kasirye mottok medisinsk behandling daglig på sykehuset i Uganda.

15.01.2016 – Kasirye reiser hjem til Norge.

25.01.2016 – Kasirye avlegger dopingprøve, og orienterer dopingkontrolløren om medisinsk behandling for sykdom i Uganda over julen.

18.02.2016 – ADN informerer Kasirye om positiv prøve. Første gang Kasirye ble kjent med at hun hadde meldonium i kroppen.

19.02.2016 – Kasirye innhenter en «medical report» fra sykehuset i Uganda som viste at hun hadde fått meldonium fordi hun ikke hadde respondert på medisinen. Meldonium var på tidspunktet hvor sykdom inntraff ikke oppført på dopinglisten.

16.03.2016 – Sender inn søknad om medisinsk fritak.

31.03.2016 – Avslag på søknad om medisinsk fritak.

22.02.2016 – ADN informerer Kasirye om prosedyre og søknadsskjema for medisinsk fritak.

03.03.2016 – Møte med ADN.

08.03.2016 – Kasirye reiser til Uganda.

04.04.2016 – Kasirye sender ADN klage på avslag på medisinsk fritak.

05.04.2016 – ADN fremlegger saken for påtalenemda som vurderer om vilkår for medisinsk fritak kan gis. Påtalenemda gir avslag på søknad om medisinsk fritak.

06.04.2016 – Dopingprøven blir kjent på en pressekonferanse med Kasirye. Sier hun tar på seg alt ansvar. Blir suspendert.

25.04.2016 – Påtalebegjæringen inngis til Domsutvalget i Norges Idrettsforbund. Eller: Påtalenemnda legger ned påstand om fire års utestengelse.

30.06.2016 – Domsutvalget blir oppmerksom anken over suspensjonsvedtak.

31.05.2016 Påtalenemnden suspenderer Kasiyre.

10.06.2016 Kasirye anker suspensjonen, men sender det til feil instans (Apellutvalget)

08.08.2016 – Domsutvalget i Norges Idrettsforbund opphever Kasiryes suspensjon.

11.08.2016 – Advokat Johnsen inngir et prosesskriv hvor han gjør oppmerksom på at Antidoping Norges påtalenemnd unnlot å legge saken fram for ADNs Medisinske fagkomité før de vedtok å forlenge suspensjon. Det er i strid med ADNs og WADAs regelverk, og suspensjonen var derfor ugyldig.

22.08.2016 – Påtalenemnda i Antidoping Norge anker avgjørelsen.

15.09.2016 – Saken overføres til Apellutvalget.

04.10.2016 – Saken overføres til Apellutvalget.

21.11.2016 – Appellutvalgets avgjørelse i ankesaken. Suspensjonen blir opprettholdt. Domsutvalget har to andre saker med muntlig forhandling i desember 2016. Ikke kapasitet til å behandle saken før nyttår.

20.12.2016 – Antidoping Norge endrer påstanden om utestengelse fra fire til to år. Domsutvalget besluttet at Kasirye-saken skulle følges opp umiddelbart over nyttår.

04.01.2017 – Advokat Johnsen spør om status i saken. Ivar Sølberg i Domsutvalget avgjør at Johaugsaken skulle avsluttes før det ble besluttet muntlig forhandling eller ikke i Kasirye-saken.

27.02.2017 – Partene kontaktes med melding om at forhandlinger gjennomføres

11.05.2017. Samme dag sender advokat Johnsen prosesskriv til Domsutvalget hvor han påpeker at behandlingen av suspensjonsspørsmålet for Appellutvalget og hovedsaken for Domsutvalget har tatt for lang tid.

12.06.2017 - NIFs domsutvalg dømmer Kasirye til to års utestengels.

23.06.2017 - Det blir kjent at Ruth Kasirye anker dommen.