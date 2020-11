Den ellers sindige mannen fra Tyskland har sammen med den russiske troppen forflyttet seg til en treningsleir i Finland noen uker før verdenscupen starter i Ruka i samme land 27.-29. november.

Russerne har virkelig fått kjenne på kroppen hva det innebærer å gå skirenn midt i en pandemi. Han tar i dette intervjuet et oppgjør med sitt eget internasjonale forbund. Det er spesielt to ting som gjør ham opprørt.

Det ene handler om hvordan koronatest-systemet i hvert enkelt land som er fryktelig kostbart, der han mener FIS burde ha gjort en bedre jobb for nasjonene.

Det andre handler om en rennkalender uten hensyn til at det pågår en pandemi. Nasjonene skal først til Finland, Norge, Sveits og Tyskland før jul. Det er et stort sirkus som skal forflytte seg – og han har ikke sett vilje til å forsøke å endre på det.

– Jeg skjønner ikke hva de i FIS holder på med, sier han oppgitt og med et sukk.

– Välbe er svært lite fornøyd

På NRKs spørsmål om russerne rett og slett har vurdert å droppe mange konkurranser før jul, svarer Cramer at det var en stor diskusjon mellom trenere og den mektige skipresidenten Jelena Välbe i oktober. De vurderte i fullt alvor å kun stille til start i Tour de Ski på nyåret.

– Men vi avventet, rett og slett fordi vi tenkte at det kom til å bli en annen avgjørelse, der de viste til en plan B. Men det kom aldri. Og jeg vet at Välbe er svært lite fornøyd med den situasjonen.

– Jeg vet hun har forklart dette i et møte med flere nasjoner: At det russiske laget skal rett tilbake til Russland dersom noen tester positivt i Ruka. For at utøverne skal være trygge.

MEKTIG SKIPOLITIKER: Russlands skipresident, Jelena Välbe, og Aleksandr Bolsjunov, under en pressekonferanse under VM i Seefeld i 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Han avslører deretter at Välbe har forsøkt å ta grep overfor FIS. At hun for noen uker siden skrev et brev med spørsmål og innspill. For noen dager siden snakket han med henne på telefon.

– Hun sa at hun frem til tirsdag ikke hadde fått noe svar på alle spørsmålene hun hadde. For eksempel om FIS burde tenke på å endre rennkalenderen. Det handler ikke om å sutre hver gang, men når du forsøker å gi tilbakemelding, så får du heller ikke svar.

Reiste i 35 timer

Cramer er bekymret for smitte i sin egen tropp og for utøvernes helse. Han ristet naturlig nok på hodet da Sergej Ustjugov, som en av flere, reiste fra Jekaterinburg, via Moskva, videre til Istanbul. Deretter fra Istanbul til Helsinki – og så videre til Rovaniemi. Der er russerne stasjonert nå før verdenscupåpningen i Ruka 27.-29. november.

NÆRT FORHOLD: Markus Cramer er treneren til den russiske langrennsstjernen Sergej Ustjugov. Foto: Terje Pedersen / NTB

– De var 35 timer på reise. Uten søvn. Det er galskap. I øyeblikket er det ingen direkte flyvninger. Det var samme dritten for alle som bor i Jekaterinburg. Det er galskap, sier han.

Peker på renndirektøren i FIS

Det er i dette bildet han mener FIS ikke har gjort jobben sin. Han gjentar frustrasjonen over en manglende alternativ rennplan, en rennplan som tross alt er ganske lik som fjorårets. Cramer forteller at FIS først i midten av oktober begynte å tenke på at man kunne chartre fly, noe for øvrig Norge gjør til verdenscupåpningen.

Men for russerne var det for sent – de hadde allerede gjort sine reisereservasjoner.

Han forteller også at det føles litt komplisert å ansvarliggjøre noen i FIS, men han kommer med noen forslag.

Cramer hevder han har snakket med Vegard Ulvang, leder av langrennskomiteen i FIS, som har fortalt at mandatet til å endre rennkalenderen ligger i FIS Council, der Erik Røste er medlem.

– Men det handler også om FIS’ renndirektør, Pierre Mignerey. Det er de som jobber – ikke sitter i komiteene – i FIS som må bringe en plan B på banen.

– Ser du på skiskyting, så har de hatt en plan i mange måneder om å være to uker på ett sted. At det ikke blir for mye reise eller kontakt med andre. FIS må reagere på denne situasjonen og si «greit, da gjennomfører vi bare de første verdenscuphelgene i Skandinavia».

TILSVAR:

Det er ikke det eneste som frustrerer Cramer. Russerne er for tiden i Munio i Finland for å gå uttaksrenn til verdenscupen. Noe de alltid gjør.

Et støtteapparat må ta en test når de ankommer og en ny 72 timer senere. Cramer hevder prisen på en slik test i Finland nå er på 220 euro per person. De er cirka 50 personer som er på plass – utøvere og støtteapparat. De skal gjennom samme prosedyre i Ruka om kort tid.

Deretter fortsetter verdenscupen i Norge, Sveits og Tyskland før det er Tour de Ski. Cramer spekulerer i at dette kan koste 50.000 euro, eller rundt en halv million kroner. Det er mye penger for det russiske forbundet.

– Igjen, jeg skjønner ikke hva FIS tenker på. Hvor skal alle nasjonene få pengene fra? Kunne FIS hjulpet med penger eller organisert testene selv?

– Jeg har kontakt med trenere fra mange nasjoner. Hver dag. De spør hvordan reisen var, hvordan blir det på grensen i Finland, hva skjer med testsystemet og hvor mye må du betale? Mange nasjoner vet ikke hva som skjer, sier Cramer – bare uker før det braker løs.