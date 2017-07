Russlands fotballpresident rasende etter dopingspørsmål

Russlands visestatsminister og fotballpresident, Vitalij Mutko, reagerte med sinne da han ble spurt om dopinganklagene mot det russiske fotballandslaget under en pressekonferanse lørdag.

«– Om jeg danser kalinka for deg, slutter du å spørre da?», var blant sitatene da Mutko brukte ni minutter på å svare på journalistens spørsmål.

Ordene falt under en pressekonferanse i regi av FIFAs prøve-VM. Mutko er også formann i det russiske fotballforbundet, og han deltok sammen med FIFA-president Gianni Infantino. Pressekonferansen var tenkt å dreie seg hovedsakelig om nettopp prøve-VM, men dopinganklagene som dukket opp i forrige uke har kastet en skygge over mesterskapet.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal reagere på dette. Vi bruker mye penger på idrett, og vi trenger ikke doping for å vinne en bronsemedalje som ikke betyr noe som helst. Vi har aldri støttet utøvere som har brukt doping, sa han.

Alle Russlands OL-spillere navngitt

Den såkalte McClaren-rapporten navnga i fjor om lag 1000 russiske utøvere, som alle skal være del av et større, statsstøttet system for doping, der utøverne skal ha fått hjelp av russisk etterretning for å få byttet skitne prøver med rene testglass - og en rekke andre metoder.

Rapporten spenner over mange idretter, og alle de russiske spillerne fra Rio-OL 2014 skal være navngitt i denne rapporten, men Mutko var ikke villig til å snakke spesifikt om spillerne.

– Alle tester negative

FIFA-presidenten var derimot mer snakkesalig. Organisasjonen jobber fortsatt med etterforskningen etter at rapporten ble sluppet.

– Vi testet alle spillerne i VM samme år, og UEFA gjorde det samme i 2016, og alle tester har vært negative. Det er tester som er gjort utenfor Russland i WADA-godkjente laboratorier, og alle har vært negative, sa han til frammøtt presse.

– Det er faktaene vi har. Vi har alle sett forskjellige rapporter, men vi holder på å samle inn mer informasjon. Om det kommer fram at noen har brutt dopingreglementet, vil vi slå hardt ned på det. Vi har en nulltoleranse for doping, sa han.