– Jeg er ikke «man of the match». Det er laget vårt og fansen vår, sa keeper Igor Akinfejev etter dramaet i Moskva.

Sisteskansen som var syndebukk etter flere høyprofilerte tabber i forrige VM tok revansje på en måte som vil gi heltestatus i hjemlandet i lang tid fremover.

Først i kampen, på de få farlighetene Spania skapte, og ikke minst i straffesparkkonkurransen hvor han reddet forsøkene fra Koke og Iago Aspas.

Spansk småspill uten sluttprodukt

Om ballinnehav (74-26 i Spanias favør) hadde vært utslagsgivende hadde det ikke vært nødvendig med straffer. Men Spania fikk svært lite sluttprodukt ut av alt småspillet og alle pasningene. De trillet ball foran den russiske forsvarsmuren, og gikk seg fast gang på gang.

Da det gjaldt som mest var det russerne som holdt hodene kaldest og nervene mest i sjakk. Og Akinfeev gjorde like mange redninger i den som Spanias David de Gea har gjort gjennom hele mesterskapet.

– En russisk triumf og en spansk tragedie, oppsummerte TV 2-kommentator Brede Hangeland etter det svært overraskende utfallet.

– Det er den største sensasjonen i VM siden Sør-Korea i 2002, mente Simen Stamsø Møller i studio på Kontraskjæret.

Mens hjemmelaget jublet hemningsløst må storfavorittene fra Spania reise slukøret hjem. Der hjemme kommer det til å vente kritikk fordi alle ikke helt unaturlig forventet at spanjolene skulle komme lenger. Og de må regne med en spillestildebatt som for lengst har startet, både i seriøse og mindre seriøse former på sosiale medier.

Tidenes eldste selvmålsscorer

Lagene spilte 3–3 i treningskamp i fjor høst. Da scoret Spanias midtstopper Sergio Ramos to mål på straffespark. Og samme mann trodde han hadde sendt laget sitt i ledelsen ti minutter ut i denne kampen, da han tilsynelatende styrte det innoverskrudde frisparket fra Asensio i mål, men reprisene viste at det var Russlands midtstopper Sergej Ignasjevitsj (38) som var sist på ballen og med det ble tidenes eldste til å score selvmål i et VM.

Spania hadde full kontroll, og laget med flest pasninger hittil i turneringen, trillet ball som aldri før. Det første skremmeskuddet fra hjemmelaget kom ikke før etter 35 minutter da det ettertraktede stortalentet Aleksandr Golovin skjøt like utenfor fra 17–18 meter, og seks minutter senere kom utligningen nesten ut av ingenting.

Artem Dzyubas heading fra en corner gikk rett i armen til Gerard Pique, og handsen var så klar at dommer Björn Kuipers ikke trengte VAR for å være sikker i sin sak. Og da Dzyuba var like sikker fra ellevemeteren var lagene like langt til pause, og tankspissen på likt antall mål med benkede Cheryshev.

– Den russiske bjørnen har våknet i Moskva, skrek kommentator Wikestad.

Toppscorer på benken etter dopinganklager

Mest iøynefallende i andre omgang var entréen til Russlands toppscorer Denis Tsjerysjev som før kampen var nødt til å benekte dopingrykter etter et intervju hvor faren hans fortalte at han ble injisert med veksthormoner som liten. Tsjerysjev skal ha vært benket av «taktiske årsaker», ofret da trener Stanislav Tsjertsjesov gikk tilbake til sin foretrukne 5-3-2 formasjon (som stort sett lignet mer på 5-4-1).

PÅ SIDELINJEN: Denys Cheryshev (høyre) startet på benken, i likhet med tidligere lagkamerat i Real Madrid, Dani Carvajal. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

– Det er rart at han ikke fikk spille fra start. Han er lagets toppscorer, så det er overraskende, sier NRKs-ekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

Tsjerysjev fikk ingen enkel oppgave med å løfte russerne, som hadde nok med å forsvare seg. Spania slet med å finne åpninger, og det var ikke før det stod 85 minutter på klokka at de kom til farligheter. Like nære var russerne to minutter på overtid, og for en avslutning de kunne blitt dersom omtalte Tsjerusjev hadde styrt skuddet fra Fjodor Smolov på mål og ikke rett utenfor.

VARMT: Gradestokken krøp langt opp på 20-tallet søndag ettermiddag i Moskva. Foto: Manu Fernandez / AP

Historisk bytte

Ekstraomgangene fortsatte i nøyaktig samme spor, og den første av dem vil kun gå inn i historiebøkene fordi et fjerde bytte før første gang ble benyttet da Aleksandr Jerokhin kom inn for vertene.

De spanske ropene på straffe var mange og høye etter 114 minutter da Sergio Ramos mente han ble revet ned, men VAR og Kuipers mente noe annet. På overtid fikk Rodrigo skyte upresset fra 16 meter, men avslutningen gikk rett på Akinfeev.

Det gjorde to av fem skudd for mye også i straffesparkkonkurransen. Festen fortsetter. Uten storfavorittene.