Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Den 29 år gamle russeren skulle endelig VM-debutere på hjemmebane, men vil nok glemme kampen på Samara Arena så fort som mulig.

Ti minutter før pause sakset Smolnikov ned en fremadstormende Diego Laxalt. Da stod han allerede i boken til dommer Malang Diedhiou, etter at han taklet Edinson Cavani bakfra etter 27 minutter.

Taklingen på Laxalt kvalifiserte til et nytt gult kort, og dermed ble Smolnikov utvist 37 minutter ut i sin VM-debut.

Forsvarsspilleren ble med det den første spilleren fra vertsnasjonen som har blitt utvist siden Itumeleng Khune ble utvist, også han mot Uruguay, under VM i Sør-Afrika i 2010.

For å finne sist en utespiller fra vertsnasjonen ble utvist må vi helt tilbake til finalen i VM i 1998, da Marcel Desailly fikk to gule kort og ble utvist i Frankrikes 3-0-seier.

– Det røde kortet spolerte planen vår, sier russernes trener Stanislav Tsjertsjesov.

Tidlig Uruguay-dobbel

Smolnikovs røde kort ble den siste spikeren i en russisk kiste som på det tidspunktet allerede var hamret godt igjen.

Etter 10 minutter fikk Uruguay frispark i god posisjon da Rodrigo Bentancur ble felt like utenfor sekstenmeteren. Luis Suárez stilte seg opp og plasserte ballen helt nede ved stolperoten i keeperhjørnet.

– Jeg så at muren ikke var den største og at keeperen hadde bedt dem om å stå på tærne, så jeg visste at de kom til å hoppe og at det ville gi meg muligheten (til å sette ballen i keeperhjørnet), sier Suárez etter kampen.

Scoringen var Suárez sitt 7. VM-mål. Bare Óscar Miguez, som var med da Uruguay ble verdensmestere for andre gang i 1950, har scoret flere VM-mål (8) for Uruguay enn Suárez.

Se alle høydepunktene fra kampen under.

Luis Suárez scorer 0:19 Luis Suárez scorer

0:20 Uruguay dobler ledelsen

0:28 Russland reduseres til 10 mann etter denne taklingen

0:22 Russland sløser med en sjanse

Halvveis ut i omgangen var Denis Tsjerysjev, som har scoret tre mål for hjemmenasjonen så langt i VM, uheldig da Diego Laxalt fyrte av etter et hjørnespark.

Skuddet fra Laxalt gikk via foten til Tsjerysjev, og satte Akinfeev helt ut av spill. Den russiske keeperen forsøkte febrilsk å nå bort til ballen, men måtte konstatere at den gikk i mål til 2–0.

Den russiske bjørnen ga seg ikke

NEDTUR: Gruppefinalen mot Uruguay ble et antiklimaks for Russland. Foto: Hassan Ammar / AP

Uavgjort ville være nok til å sikre gruppeseier for Russland, og det hadde tilsynelatende trener Stanislav Tsjertsjesov minnet dem på i pausen.

Russerne spilte seg inn i kampen, og kunne skapt spenning i kampen ett kvarter før full tid, da Artjom Dziuba fikk muligheten til å redusere.

Den 194 centimeter høye spissen har tidligere i mesterskapet demonstrert at han har utsøkt nærteknikk, men hadde ikke stilt inn siktet da han vendte opp like utenfor feltet og fyrte ballen opp på tribunen.

Cavani fikk sin VM-scoring

Like før slutt fikk Cavani endelig sin første scoring i dette mesterskapet. Diego Godín knuste Dziuba i løften på et hjørnespark, og stanget ballen mot mål.

Akinfeev vartet opp med en kjemperedning, men på returen var Cavani på plass og satte inn sitt første mål i dette mesterskapet.

Lettelsen i Cavanis ansikt var ikke til å ta feil av. Ei heller skuffelsen i ansiktet til Tsjertsjesov.

– Vi visste at de er gode på dødballer. Vi har trent på dødballer de siste to-tre dagene. Likevel scorer de alle sine tre mål etter dødball, sier Russlands trener.

Hvem Uruguay og Russland møter i åttedelsfinalene blir klart når Spania, Portugal og Iran har gjort opp om de to første plassene i gruppe B.