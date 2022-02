De norske kvinnene vant onsdagens stafett under junior-VM i langrenn på Lygna. Men det skjedde ikke uten dramatikk.

Det ble nemlig spurt mellom Norges ankerkvinne Anna Heggen og russiske Elizaveta Bekisheva.

Etter målgang var det russerne som jublet, og Russland ble også omtalt som vinner av speaker på stadion – før det viste seg at juryen måtte ta en titt på målfotoet før en vinner kunne kåres.

SKUFFET: Anna Heggen trodde hun hadde tapt spurten. Det hadde hun ikke. Foto: Terje Pedersen / NTB

Bildet viste at Heggens skotupp var først over streken.

– Det var en veldig tøff stafett. Vi trodde vi hadde vunnet gullmedaljen, så vi er opprørt over dette. Derfor er det vanskelig å glede seg over sølvmedalje, sa de russiske kvinnene etter juryen hadde tatt sin avgjørelse, ifølge NTB.

Juryens finstudier tok rundt ti minutter. I løpet av den tiden, hadde Heggen forlatt målområdet.

Gikk skuffet til smøreområdet

– Jeg var litt skuffet fordi jeg hørte at speakeren sa at de synes at Russland lå foran. Så det var ganske surt, sier hun til NRK.

Kontrabeskjeden kom da det norske laget var samlet ved smøretraileren.

– Vi hørte at speakeren begynte å si de endelige resultatene, så følte jeg at jeg hørte at de hadde bra tone og at det helte mot oss. Da så alle på hverandre og var i en svær klynge og skrik og alt, så det var kjempemorsomt, sier Heggen, og konstaterer.

– En ekstremt deilig følelse.

VERDENSMESTERE: Maria Hartz Melling (f.v.), Emma Kirkeberg Mørk, Tuva Anine Brusveen-Jensen og Anna Heggen kunne juble til slutt. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Mange glade fjes

– Hvilken taktikk hadde du på siste etappe?

– Taktikken var å ta igjen russeren og henge opp siste bakken og ta det i spurten, og det gikk på håret. Det er kjempemorsomt, sier Heggen.

Det var Tuva Anine Brusveen-Jensen som gikk tredje etappe for Norge, og som sendte ut Heggen 6,2 sekunder bak Russland. Maria Hartz Melling og Emma Kirkeberg Mørk gikk de to første etappene.

– Det var stort. Spesielt stort når vi først blir utropt til andreplass, så går det noen minutter så får vi vite at det er gull. Da var det mange glade fjes utenfor den norske bussen, sier Mellig til NRK.

Ifølge juryleder Anna Rosa var det til slutt udiskutabelt at Norge var først i mål.

– Bildet var klart, og det var ingen tvil om hvem som vant, sier hun til NRK.

Det gikk rykter om at Russlnd hadde lagt inn protest, men det avlyser Rosa.

Herrene tok sølv

I herrestafetten spurtet Norges ankermann Aleksander Elde Holmboe mot USA i kamp om sølvmedaljen, en spurt han vant.

Russland gikk til topps og var i egen klasse. Avstanden ned til Norge ble det til slutt på 21,8 sekunder, melder NTB.