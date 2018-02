Russland inn i IOC-varmen igjen

IOC har teke Russland inn som medlem igjen etter at landet var utestengt frå OL i Pyeongchang, melder den russiske OL-komiteen.

Russland blei utestengd som nasjon etter rapportane om systematisk dopingjuks under Sotsji-OL i 2014.

To av dei russarane som likevel fekk delta, blei tatt for doping under OL.