Russiske og hviterussiske utøvere utestenges fra Paralympics: – Stor lettelse

Det opplyser IPC i en pressemelding torsdag morgen, kun én dag før åpningsseremonien i Beijing. Der argumenteres det for at flere nasjoner har truet med ikke å konkurrere.

Meldingen kommer bare en dag at Russland og Hviterussland fikk lov til å delta under nøytralt flagg.

– Stor lettelse, skriver pressekontakt for den norske paralympiske troppen, Martin Hafsahl, i en melding til NRK.

Andrew Parsons, president i Den internasjonale paralympiske komitén (IPC), sier følgende i en uttalelse:

– Da vi tok avgjørelsen i går, så vi på den langsiktige helsen og overlevelsen til den paralympiske bevegelsen. Vi er voldsomt stolte av prinsippene og verdiene som har gjort bevegelsen til det den er i dag.

Han sier videre at IPC er en medlemsbasert organisasjon, og er mottakelige for synspunktene til sine medlemmer.

– I løpet av de siste 12 timene har et overveldende antall medlemmer vært i kontakt med oss ​​og vært veldig åpne, noe jeg er takknemlig for. De har fortalt oss at hvis vi ikke revurderer avgjørelsen vår, vil det nå sannsynligvis få alvorlige konsekvenser for de paralympiske vinterlekene i Beijing 2022.