Russiske og hviterussiske utøvere utestenges fra Paralympics: – Jeg er beveget

– Dette var det eneste riktige i denne tragiske situasjonen vi har havnet i. Jeg er beveget, sier hovedleder for den norske Paralympics-troppen, Cato Zahl Pedersen, til NRK.

Den internasjonale paralympiske komité (IPC) opplyser om utestengelsen torsdag morgen, kun én dag før åpningsseremonien i Beijing. Der argumenteres det for at flere nasjoner har truet med ikke å konkurrere.

Meldingen kommer bare en dag at Russland og Hviterussland fikk lov til å delta under nøytralt flagg.

Zahl Pedersen sier at helomvendingen kom brått på, men at dagens IPC-beslutning er et resultat av et massivt press fra både deltakere og idrettsledere.

– Vi tenkte at «dette må jo bare skje», og da er det sterkt at det faktisk skjer. Hvis ikke hadde alt bare eskalert.

LETTET: Cato Zahl Pedersen er mildt sagt fornøyd med avgjørelsen til IPC. Foto: Torstein Bøe / NTB

Mange har tatt kontakt

Andrew Parsons, president i Den internasjonale paralympiske komitéen (IPC), forteller at de har hatt et massivt trykk på seg de siste dagene.

– I løpet av de siste 12 timene har et overveldende antall medlemmer vært i kontakt med oss ​​og vært veldig åpne, noe jeg er takknemlig for. De har fortalt oss at hvis vi ikke revurderer avgjørelsen vår, vil det nå sannsynligvis få alvorlige konsekvenser for de paralympiske vinterlekene i Beijing 2022.

Norges Idrettsforbund var én av dem som hadde bedt om utestengelse. Idrettspresident Berit Kjøll er nå strålende fornøyd med avgjørelsen til IPC.

– Vi ble utrolig glad, og jeg er nesten helt rørt over beslutningen som kom i dag tidlig. Vi har jobbet så intenst etter at vi fikk beslutningen fra IPC i går, som både var rystende og overraskende. Nå er vi oppriktig i glad og lettet for at de har snudd, sier Kjøll til NRK.

BREV: Norges Idrettsforbund sendte følgende brev til IPC tidligere denne uken. Foto: Skjermdump / NIF

– Riktig konklusjon

Zahl Pedersen understreker at han føler med utøverne som blir rammet, men at dette er den eneste riktige konklusjonen i dagens nyhetsbilde.

– Det er ikke plass til russiske og hviterussiske utøvere i våre leker.

Han innrømmer at situasjonen som har vært, har ligget som et lokk på lekene.

– Utøverne er profesjonelle, så de har klart å ha to tanker i hodet samtidig, men det er klart at dette har ligget som et lokk på lekene.