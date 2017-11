Russiske løpere får gå verdenscup: – En historie som aldri ender

De seks russiske langrennsløperne som er utestengt fra OL på livstid fra Den internasjonale olympiske komité (IOC), har ventet i spenning på om Det internasjonale skiforbundet (FIS) ville følge IOCs eksempel og stenge dem ute fra verdenscupen.

Torsdag – dagen før verdenscupstart – kom den antatte beskjeden fra FIS: Inntil videre får de russiske løperne gå verdenscup.

– IOC og FIS samarbeider ikke

Det skriver de i en grundig orientering på sine egne nettsider. FIS opplyser ikke om når de eventuelt kan komme til å endre avgjørelsen, men understreker at de også selv har bidratt til tester av russiske utøvere de siste fem månedene.

RUSSISK TRENER: Markus Cramer. Foto: Arild Samsvik / NRK

– Det er en historie som aldri ender. Jeg håper det kommer en rask beslutning. Det her er ikke bra for laget vårt eller for skisporten generelt, sier Russlands tyske langrennstrener, Markus Cramer til NRK torsdag.

Det var før han fikk vite om den nyeste orienteringen fra FIS.

– IOC og FIS samarbeider ikke bra for øyeblikket. De tar hver sine avgjørelser, mener Cramer.

– Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger fra andre nasjoner, som ikke skjønner at de kan ta en avgjørelse når de ikke har noen beviser. Det er mange trenere som kommer til meg og snakker om dette, forteller han videre på langrennsstadion i finske Ruka.

Forstår avgjørelsen

SKEPTISK: Kanadiske Alex Harvey. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kanadiske Alex Harvey er blant dem som har uttalt seg kritisk mot at de russiske utøverne får stille til start, men den regjerende verdensmesteren på 50 kilometer, har også forståelse for at det må bli sånn.

Spesielt siden Idrettens voldgiftsrett (CAS) nylig avgjorde at utøverne kan konkurrere, etter å ha vært utestengt av FIS forrige sesong.

– Jeg har lest CAS-dommen. Siden man ikke kunne komme med nye bevis lar FIS dem konkurrere. Du må følge hva CAS sier fordi det er den øverste rettsinstansen innen idretten, sier han til NRK.

– Så hvis du ser det fra et juridisk standpunkt gir det mening at de har lov til å gå verdenscup, men ikke OL, men som TV-seer kan jeg forstå at det er forvirrende, legger han til.